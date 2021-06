Serena Williams salta le Olimpiadi: 'Le ragioni sono tante'

Serena Williams non sarà alle Olimpiadi di Tokyo. "Non sono sulla lista olimpica, almeno che io sappia. E se ci fossi, non dovrei esserci" ha detto la 39enne ex numero 1 del mondo, che a Londra ha vinto l'oro ai Giochi del 2012. "Ci sono molte ragioni che mi hanno condotto a questa scelta - ha poi aggiunto -. Ma non mi sento di parlarne oggi. Forse un altro giorno. Scusatemi".



Al torneo olimpico di Tokyo, in programma dal 23 luglio al primo agosto, mancheranno anche Dominic Thiem, Rafa Nadal e nel torneo femminile Naomi Osaka.

Crescono intanto le preoccupazioni per i contagi. Gli organizzatori hanno imposto ai familiari degli atleti e agli spettatori stranieri di non partecipare dal vivo alle gare. E la capienza negli impianti olimpici sarà ristretta anche per i tifosi di casa.

Andando a Tokyo, dunque, Serena Williams sarebbe stata separata dalla figlia Alexis Olympia, nata nel 2017.

Serena si concentra a questo punto su Wimbledon e sull'inseguimento al 24mo Slam in singolare che riparte di nuovo. In un'edizione senza Simona Halep e Naomi Osaka tuytto potrebbe succedere anche per Serena che ha in bacheca sette Venus Rosewater Dish, il vassoio d'argento che spetta alla vincitrice del singolare femminile ai Championships.

"Non ci sono avversarie facili" ha detto Williams, che esordirà contro la bielorussa Aliaksandra Sasnovich, numero 100 WTA.

Intanto si è fatta notare anche Venus Williams, che ha scelto Nick Kyrgios come partner per il tabellone di doppio misto.

"Saremo la coppia del torneo" ha detto l'australiano che da inizio 2020 ha giocato un solo torneo all'este.