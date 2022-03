Sfidare Cerundolo in 'semi' a Miami? Meglio leggere le avvertenze

“Niente Mondiali? Chissenefrega: noi abbiamo Sinner”: c’era scritto così sulla bandiera tricolore che alcuni tifosi di Jannik agitavano in tribuna. La maglia dell’azzurro era di un blu decorato troppo scuro per essere quella della Nazionale ma andava bene lo stesso. Anche perché ben si distingueva da quella fucsia dell’argentino, il maggiore dei due fratelli Cerundolo, Francisco, sponsorizzato peraltro, dalla testa ai piedi, dal marchio spagnolo Joma, lo stesso che veste la squadra di Coppa Davis e tutta la Federazione Italiana.

Purtroppo le cose non sono andate come ci si aspettava e come si poteva evincere dai primi punti del match: il divario tra il nostro n.11 del mondo e l’argentino, n.102, pareva evidente, nonostante lo stato di grazia del sudamericano che mai era arrivato a un simile livello in un Masters 1000.

C’è da dire che dopo aver superato in tre set l’olandese Griekspoor, Cerundolo senior ha approfittato del ritiro dello statunitense Opelka che, sotto 1-6 1-3, gli ha stretto la mano: decisamente non si sentiva bene. Poi ha compiuto un capolavoro eliminando Gael Monfils con un 6-2 6-3 che fa dubitare della grande condizione del francese, proprio nel giorno in cui la moglie ucraina, Elina Svitolina, rendeva pubblico il suo momento difficile e dichiarava di volersi prendere una pausa dal tennis.

Negli ottavi di finale era la vota di Frances Tiafoe, che nel match precedente aveva messo sotto l’altro Cerundolo, Juan Manuel, 6-3 6-2. Partita tirata: lo statunitense vince il primo set al tie-break, Francisco pareggia con un altro tie-break nel secondo. Tiafoe però si è fa male e nel terzo resta in campo per onor di firma: 6-2 Argentina.

Dunque, a quanto pare, sfidare Cerundolo non fa bene alla salute. Sinner l’ha provato sulla propria pelle, scendendo in campo nonostante un malessere che lo debilitava, provando a vedere come andavano le cose. Un po’ come nel match precedente aveva fatto Paula Badosa.

Nei primi punti, come dicevamo, quel filo di energia disponibile bastava a far capire che la cilindrata del gioco dell’azzurro era nettamente superiore a quella dell’avversario. Poi però il filo di gas veniva meno e, dopo 22 minuti Francisco Cerundolo conduceva 4-1 e aveva piazzato, lui specialista della terra battuta, 9 vincenti sul duro di Miami contro uno solo di Sinner. Cha al cambio di campo ha preso il borsone ed è andato a salutarlo prima di prendere la via degli spogliatoi.

Peccato. Due ATP Masters 1000 condizionati dalla salute. E un bel gruzzolo di punti che sparirà dal patrimonio di Jannik. Peccato perché, dopo la rimonta con Carreno Busta e il match perfetto contro Kyrgios, sarebbe stato bello assistere a una sfida contro Zverev o Ruud, in semifinale.

Il posto se l’è preso Cerundolo: dopo tre turni passati perché l’avversario non sta bene, chissà cosa penserà il prossimo potenziale malcapitato.

Il tennis è così e per approfittare dell’autostrada che si è aperta davanti al bravo Francisco bisogna farsi trovare pronti, al posto giusto, nel momento giusto.

Il 23enne di Baires in precedenza aveva giocato soltanto un altro “1000”, quello di Indian Wells, perdendo al primo turno delle qualificazioni dal cinese Shang (n.543 ATP).

Prima di Miami Francisco non aveva mai vinto un match del circuito maggiore sul cemento. Grazie ai punti conquistati in Florida è virtualmente n.51 ATP (il suo best ranking era n.76 raggiunto lo scorso 21 febbraio). La classifica, però, non è la sua unica priorità: ha la passione della matematica e sta continuando a studiare online con l’obiettivo di laurearsi in Management ed Economia all’Università Palermo di Buenos Aires.