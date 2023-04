Si torna a giocare a Roseto: esordio vincente per Mager e Forti

Dopo il rinvio di 24 ore di tutti i match per maltempo, martedì si è disputato l'ultimo turno di qualificazioni e alcuni incontro di primo turno nel "Regione Abruzzo Challenger", torneo Challenger ATP dotato di un montepremi di 73.000 euro che si disputa sui campi in terra rossa di Roseto degli Abruzzi.

Quattro giocatori italiani hanno ottenuto l'accesso al main draw: Jacopo Berrettini liquida la testa di serie numero 1 del seeding delle qualificazioni Max Houkes per 64 61; bella prova di Gianmarco Moroni che supera Felip Peliwo per 64 63; ottima la prestazione del giocatore siciliano Gabriele Piraino che supera in una maratona di due ore lo svizzero Remy Bertola per 26 63 62; niente da fare per Andrea Arnaboldi che ha ceduto 62 46 61, in un'ora e 40 minuti di gioco, nel derby italiano con Edoardo Lavagno.

Sconfitte, invece per Riccardo Balzerani che cede Sumit Nagal 63 63 e per Stefano Napolitano che si arrende di fronte alla tenacia di Elia Kirkin vincente con il risultato di 63 26 61..

Al primo turno del tabellone principale, spettacolare il derby italiano tra Francesco Forti e Giovanni Fonio finito 76 62 per il giocatore romagnolo. Gianluca Mager debutta con un secco 61 62 sul serbo Nikola Milojevic.

Sospesi per oscurità gli altri match della giornata. Il 19 aprile si chiuderà il primo turno del tabellone di singolare con inizio del tabellone di doppio.

ORDINE DI GIOCO

SINGOLARE

DOPPIO

QUALIFICAZIONI