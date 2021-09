Simona Halep, che matrimonio: 300 invitati e fuochi d'artificio

Simona Halep ha detto sì. L'ex numero 1 del mondo ha celebrato il matrimonio civile con Toni Iuruc a Constanta, dove è nata. "E' un bell'evento, sono sensazioni diverse rispetto alla vittoria di uno Slam - ha detto -. E' un passo importante, sono davvero felice".

Simona e Toni si sono manifestati per la prima volta come coppia nel 2019, dopo il suo trionfo a Wimbledon. Da allora, sono stati visti diverse volte insieme anche se non sono stati mai una coppia troppo mondana, presente sulle copertine delle riviste patinate. Iuruc, raccontano i media rumeni, è un milionario arumeno già sposato due volte in passato.

Alla festa, ha scritto Romania Journal, hanno preso parte trecento persone ammesse al resort Fratelli Club di Mamaia, sul mare, senza cellulari. Nella lista degli invitati anche Ilie Nastase e leggende del calcio nazionale come Gheorghe Hagi, Gheorghe Popescu, Florin Raducioiu. A mezzanotte, poi, uno spettacolo di fuochi d'artificio ha chiuso le celebrazioni.

A post shared by Simona Halep (@simonahalep) simonahalep Instagram

Mercoledì Simona Halep, che ha ricevuto via social gli auguri del coach Darren Cahill, aveva iniziato la giornata con un messaggio bello e significativo ai suoi 1,6 milioni di follower su Instagram. Nel giorno del suo matrimonio, aveva infatti ripreso una celebre ma mai banale frase di Marc Twain: "Date ad ogni giorno la possibilità di diventare il più bello della vostra vita". Nel suo caso, lo è stato davvero.

The official signing today of marriage for Simo and Toni in Romania?? Congratulations and big hugs to you both. An amazing couple. Have a great celebration with family and friends tonight! ?????? pic.twitter.com/w3tFr1oxFJ

— Darren Cahill (@darren_cahill) September 15, 2021