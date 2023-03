Sinner-Alcaraz, 11esima semifinale Masters 1000 per l'Italia

La semifinale che sabato Jannik Sinner giocherà a Indian Wells contro lo spagnolo Carlos Alcaraz sarà l'undicesima semifinale di un giocatore italiano nella storia dei Masters 1000, il circuito creato dall'Atp a partire dal 1990.

La prima in assoluto è stata quella giocata da Andrea Gaudenzi, attuale capo dell'Atp, nel 1995 al torneo di Monte Carlo. Il faentino perse 63 76 dall'amico Thomas Muster, il quale dopo la partita trascorse alcune ore in ospedale per poi battere il giorno dopo in finale Boris Becker 6-0 al quinto. Il tedesco sprecò due match point sul 6-4 del tie-break del quarto set: sul primo match point commise un doppio fallo tirando una seconda di servizio a 190 km/h, sul secondo invece sbagliò un dritto lungolinea.

La seconda semifinale invece è di Filippo Volandri agli Internazionali d'Italia del 2007. Dopo aver battuto il numero 1 del mondo Roger Federer agli ottavi per 62 64, il livornese superò ai quarti Thomas Berdych per 62 63, ma perse in semifinale dal cileno Fernando Gonzalez per 61 62.

La terza è di Andreas Seppi giocata ad Amburgo nel 2008. L'altoatesino raccolse appena quattro game in semifinale contro l'allora numero 1 del mondo Roger Federer per 63 61.

La quarta, la quinta e la sesta invece sono a firma di Fabio Fognini. Nel 2013 il ligure perse la semifinale di Monte Carlo contro Novak Djokovic (62 61), nel 2017 quella di Miami contro Rafael Nadal (61 75) e nel 2019 vinse il titolo a Monte Carlo battendo Rublev al primo turno, Simon per rinuncia al secondo, Zverev agli ottavi, Coric nei quarti, Nadal in semifinale e Djere in finale. La sfida con Nadal che Fognini vinse il 20 aprile 2019 per 6-4 6-2 è la prima semifinale Masters 1000 vinta da un tennista italiano.

La settima è di Matteo Berrettini che giocò la semifinale a Shanghai 2019 perdendo per 63 64 da Zverev. L'ottava è di Jannik Sinner a Miami 2021 che coincise con la seconda semifinale di sempre vinta: l'altoatesino piegò Roberto Bautista Agut per 57 64 64 in semifinale e poi perse in finale 76 64 contro il polacco Hubert Hurkacz.

La nona è di Matteo Berrettini a Madrid 2011. Dopo Fognini e Sinner, Berrettini è stato il terzo azzurro a vincere un match valido come semifinale Masters 1000. Il romano superò Ruud 64 64 e poi perse in finale contro Zverev per 67 64 63.

La decima è di Lorenzo Sonego agli Internazionali d'Italia 2021, match che il piemontese perse contro Novak Djokovic per 63 67 62. Complessivamente 3 di Fognini, 2 di Berrettini, 2 di Sinner, una a testa per Gaudenzi, Volandri, Seppi e Sonego. A vincere una semifinale Masters 1000 sono stati solo Fognini, Berrettini e Sinner.