Sinner-Alcaraz, stavolta lo show è a porte chiuse...

Stavolta niente bagno di folla come in occasione del'esibizione al Nike Store alla vigilia delle Nitto ATP Finals di Torino. Jannik Sinner e Carlos Alcaraz, per un paio di giorni impegnati in trainig-session insieme sui campi della Ferrero Tennis Academy di Villena, venerdì giocheranno un'esibizione - stavolta a porte chiuse - nel giorno in cui l'Academy Equelite (il primo nome della struttura di Ferrero) celebrerà il suo Gala di Natale.

Il 22enne di Sesto Pusteria, che ha chiuso l'anno da n.4 ATP, ha iniziato gli allenamenti già da due settimane e mezzo proprio in Spagna, ad Alicante, mentre il 20enne di El Palmar (Murcia), n.2 del ranking, ha iniziato la preparazione in campo soltanto venerdì scorso. Poi entrambi torneranno a casa per le festività natalizie prima della trasferta Down Under. L'altoatesino, che non disputerà alcun torneo prima dell'Australian Open ma giocherà invece l'esibizione di Kooyong, dovrebbe partire il 2 gennaio.

"Carlitos", dopo aver trascorso il Natale a casa, Carlitos, si recherà in Arabia Saudita per affrontare mercoledì 27, il numero uno del mondo, Novak Djokovic, nella Riyadh Season Tennis Cup, esibizione nella quale il giorno precedente (26) si sfideranno anche Aryna Sabalenka e Ons Jabeur.

Poi anche lo spagnolo partirà per l'Australia, ma senza Juan Carlos Ferrero. Lo storico coach di Alcaraz si è infatti sottoposto ad un intervento in artroscopia al ginocchio sinistro - nella foto eccolo con le stampelle - e non avrà un tempo di recupero sufficientemente lungo per affrontare il viaggio fino a Melbourne: al suo posto ci sarà Samuel López.

A good day of practice pic.twitter.com/mjsC6Qy5HN

— Jannik Sinner (@janniksin) December 21, 2023