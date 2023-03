Sinner: 'Contro Rublev la mia partita migliore a Miami'

"Oggi è stata la mia partita migliore a Miami". Parola di Jannik Sinner, che ha completato la 19ma vittoria in 23 partite giocate quest'anno e raggiunto i quarti di finale al Miami Open. Senza storia il match contro Andrey Rublev, numero 7 del mondo, battuto 62 64 in un'ora e 12 minuti di partita.

"Le condizioni mi piacevano, non c'era vento. Ho servito bene, ho risposto bene, ho sfruttato le mie occasioni. Sono contento" ha spiegato Sinner nello studio all'Hard Rock Stadium del canale tv USA Tennis Channel.

Booked his trip to the #MiamiOpen quarters for the 3rd year in a row ?? @janniksin with the 6-2 6-4 win over Rublev to get us started at Grandstand Stadium ?? pic.twitter.com/Th0xn2gv9d

— Miami Open (@MiamiOpen) March 28, 2023

Sinner non ha mai perso prima dei quarti di finale a Miami. Qui ha festeggiato la sua prima, e finora unica, finale in un Masters 1000 nel 2021, persa contro l'amico Hubert Hurkacz, ed è stato eliminato proprio ai quarti da Francisco Cerundolo complici anche le vesciche. Il successo su Rublev, il dodicesimo in carriera contro un Top 5, lo proietta ai quarti di finale per il quinto torneo dei sei che ha giocato nel 2023.

"Quando giochi contro un avversario come Rublev sai che piano devi avere e che devi eseguirlo nel migliore dei modi. Sapevo cosa fare contro Andrey che è un giocatore molto aggressivo. Dovevo essere aggressivo anche io e approfittare delle occasioni che mi concedeva" ha aggiunto.

Eppure le insidie non mancavano. Insidie che hanno a che fare con l'esplosività dell'avversario e i continui cambi di luce sul campo, che gradualmente viene invaso dall'ombra. "Nella mia mente so che tra le 12.30 e le 2 qui il sole crea problemi - ha spiegato -. Devi adattarti alle condizioni, fa parte di quello che ogni giocatore deve fare qui".

Oggi però c'era una nuvola che copriva il sole, ha detto Sinner. E ha evitato che il campo fosse, a un certo punto, diviso a metà: una parte illuminata, una in ombra. Quel che spicca, nonostante le condizioni esterne mutevoli, è la sua capacità di colpire la palla presto, subito dopo il rimbalzo, tanto di diritto quanto di rovescio.

"C'è molto allenamento dietro a tutto questo. Ci sono giorni in cui ti senti bene, giorni in cui ti senti un po' meno bene. Qui poi le condizioni di gioco ad esempio sono molto più veloci di Indian Wells. Ma quando ho la possibilità, provo a fare qualcosa di nuovo in campo come andare a rete più spesso".

C'è anche il lavoro di un team unito e coeso guidato da Simone Vagnozzi. Dallo scorso torneo di Wimbledon si è ben integrato Darren Cahill, l'australiano che ha aiutato a salire alla prima posizione nel ranking mondiale Lleyton Hewitt, Andre Agassi e Simona Halep.

"Con Darren ci capiamo molto bene, soprattutto fuori dal campo - ha concluso Jannik -. E' proprio una bella persona, molto umile, è entrato benissimo nel nostro team. Abbiamo tutti lo stesso approccio, nessuno si sente più importante degli altri. Porta anche molta esperienza su come gestire determinate situazioni".