Sinner, un diamante ad Anversa per lanciarsi verso Torino

"Icona" gli ha scritto Reilly Opelka. Karen Khachanov, con cui si è allenato a Indian Wells, medita di farsi crescere i capelli come i suoi. Jannik Sinner continua a suscitare simpatie fra i colleghi giocatori, anche per quella chioma ingovernata di capelli ricci color rame. La sfodera anche, solo appena più controllata, nella foto che ha scattato accanto alla campionessa di sci Lindsay Vonn. L'ha scelta per celebrare il compleanno della campionessa USA, che gli ha risposto su Instagram. Sinner le ha chiesto una lezione di sci e le ha promesso in cambio una di tennis.

A post shared by Jannik Sinner (@janniksin) janniksin Instagram

Con questo spirito, Sinner si prepara all'ultima salita che porta al Pala Alpitour di Torino, sede della prima edizione italiana delle Nitto ATP Finals dal 14 al 21 novembre. La lotta per gli ultimi due posti si è fatta ancora più dura dopo la vittoria a sorpresa a Indian Wells di Cameron Norrie, decimo nella Race to Turin a soli 160 punti dal polacco Hubert Hurkacz, nono e oggi virtualmente ultimo dei qualificati (riserve escluse).

Sinner ha 360 punti da recuperare sul polacco, suo migliore amico, che l'ha sconfitto in finale a Miami. Questa settimana ha l'occasione di accorciare sui rivali, che non sono impegnati nei due tornei della settimana. Non c'è nemmeno Felix Auger-Aliassime, che è alle spalle di Jannik e potrebbe scivolare ancora più indietro visto il forfait in extremis del canadese dal torneo di Anversa.

???? @janniksin has a message for you… ??@atptour | #EuropeanOpen pic.twitter.com/sQBlBgW1kH

— European Open (@EuroTennisOpen) October 17, 2021

Nella città dei diamanti è di scena Sinner, che sarà testa di serie numero 1, forte anche del nuovo best ranking di numero 13 del mondo. Undicesimo nella Race, la classifica che considera solo i piazzamenti stagionali e qualifica per le Finals, l'altoatesino esordirà al secondo turno contro il vincente del derby tra Lorenzo Musetti e Gianluca Mager. Avendo ancora la sconfitta all'esordio di Atlanta, che gli ha fruttato zero punti, nella lista dei piazzamenti utili per il suo punteggio nella Race, Sinner aggiungerà tutti i punti guadagnati.

Dunque aggiungerà fino a 250 punti che possono da un lato avvicinarlo ai rivali per uno degli ultimi due posti ancora realisticamente in gioco, e dall'altro staccare in maniera significativa Auger-Aliassime.

In tabellone, nel torneo belga, anche i due ex finalisti Alex De Minaur e Diego Schwartzman, che arriva dai quarti a San Diego e Indian Wells. L'argentino potrebbe incontrare al secondo turno l'ex numero 1 del mondo Andy Murray che nel 2019 ha vissuto una settimana da favola vincendo il titolo nella finale vintage contro Stan Wawrinka. Lo scozzese debutterà contro lo statunitense Frances Tiafoe.

Per quanto riguarda l'evoluzione della Race, i distacchi tra i giocatori in lotta per gli ultimi posti a Torino sono davvero minimi perché questa settimana possa essere decisiva. All'orizzonte, nelle prossime settimane, ci sono due impegni clou: l'ATP 500 di Vienna e il Masters 1000 di Parigi-Bercy. Saranno con ogni probabilità i 1500 punti in palio in questi tornei a fare la differenza.

?? #EuropeanOpen https://t.co/rwEZbijkZr

— European Open (@EuroTennisOpen) October 18, 2021