Sinner, il futuro comincia adesso (rivedi la sfida in tv)

Nel giorno in cui si celebra la storia, dopo la sfilata dei campioni venuti a omaggiare il tempio del gioco, sul Centrale va in scena il futuro. Jannik Sinner batte Carlos Alcaraz per la prima volta in carriera e raggiunge per la prima volta i quarti a Wimbledon. Ha chiuso 61 63 67(9) 63, vincendo 145 punti a 118. Per i primi due set, ha giocato il suo tennis migliore di sempre. Dalla metà del terzo probabilmente la partita più significativa, impattante, importante della sua carriera finora.

La sfida avrebbe potuto cambiare dopo i due match point mancati nel tiebreak del terzo set e le tre palle break non sfruttate nel primo game del quarto. E invece, Alcaraz ha continuato a soffrire il ritmo di Jannik che aveva sempre battuto nei primi due confronti diretti.

"Carlos è un avversario difficilissimo e una persona fantastica. E' stato un onore giocare qui di fronte a un pubblico straordinario in un giorno così speciale - ha detto a caldo Sinner -. E' difficile ricominciare dopo aver mancato match point, ma fa parte del gioco. Sono contento di come ho retto all'inizio del quarto set".

Sinner ha chiuso da campione, prima alla T e dritto dal centro in diagonale, una partita giocata da campione. Una partita che è la più giovane mai giocata in singolare maschile a Wimbledon dagli ottavi in poi dal 1985. Allora nei quarti Boris Becker superò Henri Leconte; avrebbe poi vinto il torneo, iniziato la sua leggenda e cambiato la storia del gioco. Per ripetere l'impresa di Becker, Jannik dovrà, con ogni probabilità, passare per la sfida con il campione in carica Novak Djokovic.

Sinner ha dato sfoggio di un progresso decisivo quanto rapido in questa prima settimana di Wimbledon. Il servizio è più fluido, il ritmo alto negli scambi da fondo, le discese a rete costanti: sette nel solo primo set contro Alcaraz. Il parziale di sei game di fila dall'1-1 nel primo set illuminano la partita dell'altoatesino che ha un piano chiaro e lo applica senza tentennamenti né indecisioni.

Serve e risponde forte, Sinner, poi imposta giocando profondo e al centro per togliere angolo e prendere campo. Risponde mirando alle scarpe di Alcaraz, crea le condizioni poi affonda. Smarrito, più volte lo spagnolo si gira verso coach Juan Carlos Ferrero con la speranza di ricevere una luce che possa rischiarare la sua partita, grigia come il cielo sempre più basso e più nero che minaccia tempesta nel pomeriggio di Londra.

Il primo set è un monologo. Sinner detta i tempi con un tennis rock per niente bambino, suona una musica che è speranza e insieme fredda pazienza. Ha il fuoco dentro, come Alcaraz, ma spegne il fuoco del rivale. E' ghiaccio se lo tocchi da fuori, Jannik. Dilata, rallenta, aspetta, raffredda. Porta il match lontano dalle condizioni che vorrebbe Alcaraz, abituato a un'energia sincopata, a un ritmo accelerato, un tempo dispari. E chiude il primo set con il secondo ace della sua partita: 61 in 31 minuti.

Il futuro numero 1 d'Italia è più sicuro nei colpi da fondo e al servizio. Nel secondo set concede una sola palla break, dopo aver maturato un break di vantaggio. Da quel momento, nei turni di battuta perderà tre punti su 23 di cui due per doppi falli. Così non si gioca. E Alcaraz non gioca.

Nei primi due set, lo spagnolo vince complessivamente 20 punti in meno. Nel terzo evita, salvando tre palle break, di cominciare anche questo parziale subito all'inseguimento nel punteggio. Ma rimane insoddisfatto, non riesce a invertire la rotta in una partita giocata in pressione, come in teoria gli riesce meglio. Merito di Sinner e del ritmo che impone negli scambi, tale da ridurre i tempi di reazione e rendere impossibili le variazioni.

Dal terzo set la sfida si eleva. Alcaraz entra dentro la partita, prova a cambiarne la natura mentre Sinner abbassa le percentuali di prime. Tanto basta perché il percorso dell'azzurro diventi una camminata su un filo sottile. L'intensità del duello fra due versioni tennistiche dei tori da combattimento raggiunge livelli difficilmente sostenibili nel lungo periodo. A meno di non chiamarsi Jannik Sinner o Carlos Alcaraz. Nel loro caso, la tensione acuisce la vista, velocizza i pensieri, innesca riflessi e memoria muscolare. Quando la palla pesa, la qualità complessiva sale.

Alcaraz, che ha sofferto di più sulla diagonale del rovescio, inventa un lungolinea a una mano col polso bloccato, una mossa da prestigiatore. Sinner il freddo martella, spinge ma non lo stacca, fino al tiebreak. Manca due match point, il secondo con una risposta di diritto anomalo contro la seconda che potrebbe pesare come un macigno. Soprattutto perché Alcaraz va a set point giocando in assoluto il punto più bello della partita e in un amen allunga al quarto.

Mentre sui social i tifosi di Sinner si lasciano andare a fosche previsioni, l'azzurro dimostra ancora una volta come la sua testa da tennis riesca a non farsi condizionare dalle occasioni mancate. Evita di finire sotto di un break al termine di un primo game da sedici punti. Il primo break lo fa lui (3-1) e nel game successivo va sotto 0-40 con due doppi falli ad aggravare la scena e si tira su con cinque gioielli da incastonare nella corona di una partita che cambierà la sua carriera.

Resta avanti, Alcaraz gli salva altri tre match point sul 5-2 perché il rifiuto della sconfitta è la più solida delle fondamenta su cui ha costruito la sua rapida scalata alla vetta del gioco. Spalle al muro, prende coraggio, sceglie di giocarsela con la sua testa, rischia e non sbaglia. Ma non basta.

Non basta perché Jannik non cala, ha le risposte giuste a tutte le sue domande. Non mostra frustrazione o cedimenti quando la lista dei match point mancati si allunga e nuvole di dubbi si alzano a oscurare la vista. E' una nebbia che annuncia il sole.

Sinner diventa il sesto italiano nei quarti a Wimbledon dopo Uberto de Morpurgo (1928), Nicola Pietrangeli (1955, 1960), Adriano Panatta (1979), Davide Sanguinetti (1998) e Matteo Berrettini (2021).. A 20 anni e 328 giorni, è il più giovane rimasto in corsa a questo punto del torneo ai Championships dal 2014, quando ci arrivò un Nick Kyrgios da poco diciannovenne eppure già capace allora di battere Rafa Nadal, numero 1 del mondo in quel momento.

L'azzurro è anche il primo giocatore dal 2008, dopo Juan Martin Del Potro, a raggiungere tre quarti di finale Slam prima di compiere ventun anni.