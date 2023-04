Sinner a Monte-Carlo da n.8, Ljubicic: 'Starà al vertice a lungo'

"Jannik Sinner sta crescendo bene. L'anno scorso ha perso la possibilità di giocare le partite importanti, semifinali e finali di grandi tornei. Quello che invece sta facendo quest'anno. E' un ragazzo destinato a restare al vertice delle classifiche per tanti anni in futuro". Ivan Ljubicic, a lungo coach di Roger Federer e ora scelto dalla Federazione francese per rilanciare il tennis maschile in crisi di risultati, ha parlato così delle prospettive di Jannik a SuperTennis a margine della festa per il quinto anniversario del Riccardo Piatti Tennis Center a Bordighera.

Sinner, che l'anno scorso ha lasciato coach Piatti per avviare un nuovo percorso con Simone Vagnozzi a cui in estate si è aggiunto l'australiano Darren Cahill, era già a Montecarlo per allenarsi. "Sto lavorando su piccoli aggiustamenti per la terra rossa" ha scritto in un breve messaggio che accompagna il video di uno dei suoi primi allenamenti. Parole non scelte a caso, che raccontano un work in progress costante, una politica di piccoli passi che fa arrivare in alto senza soste e senza fretta. Nel video, che dura 23 secondi, si vede Jannik colpire di rovescio partendo dal centro del campo, arrivando sulla palla in leggera scivolata.

??Montecarlo



Back on clay ?? pic.twitter.com/LpDIEkmayN

— Janniksin_Updates (@JannikSinner_Up) April 6, 2023

Intanto da lunedì sarà numero 8 del mondo, il suo nuovo best ranking, distante solo 125 punti dalla posizione numero 6 che avrebbe potuto raggiungere vincendo il titolo a Miami. Già best ranking di Matteo Berrettini, è la terza migliore mai raggiunta da un italiano nella storia del tennis maschile. Più in alto sono arrivati solo Nicola Pietrangeli, considerato il numero 3 del mondo nel 1959 e 1960, gli anni dei trionfi al Roland Garros, nelle classifiche stilate dal giornalista britannico Lance Tingay; e Adriano Panatta, numero 4 nel 1976 in cui ha vinto a Roma e Parigi.

Sinner, proiettato a Monte-Carlo verso un possibile quarto di finale contro Novak Djokovic, avrà davanti in classifica Felix Auger-Aliassime (n.7 da lunedì) che però non giocherà nel Principato come Rafa Nadal e Carlos Alcaraz, e quell'Andrey Rublev che ha dominato a Miami.

Benché inserito nella metà di tabellone più densa di potenziali insidie, in cui rientrano anche Alexander Zverev e Stefanos Tsitsipas, Sinner può guardare con ottimismo e crescenti certezze all'inizio della stagione sulla terra battuta.

Numero 4 nella Race, la classifica che considera i soli risultati stagionali utile per definire la corsa agli otto posti per le Nitto ATP Finals di Torino, sul rosso Sinner ha vinto 25 delle 35 partite giocate nel circuito ATP dal 2021. Tra gli attuali Top 10, è dietro a Casper Ruud (55-12) che si è rilanciato a Estoril dopo un primo trimestre opaco, Alcaraz (46-11), Tsitsipas (40-9) e Djokovic (25). E' davanti a Rublev (23-11), Holger Rune (18-18), Auger-Aliassime (15-13), Fritz (9-8) e a Daniil Medvedev (8-5) a cui ha simpaticamente lanciato la sfida sulla terra dopo la sconfitta subita in finale a Miami.

Il pubblico di Monte-Carlo potrà rivedere una finale Sinner-Medvedev quest'anno, ma non un altro Sinner-Alcaraz. L'assenza del murciano rimanda l'appuntamento con il primo "Sinneraz" del 2023 sulla terra rossa, il nuovo capitolo di una rivalità accesa in campo e spiritosa fuori, fra punti spettacolari e battute reciproche sui social.

"Non c'è dubbio che con Alcaraz giocheranno ancora tante volte uno contro l'altro - ha detto Ljubicic -. E ogni volta è uno spettacolo da vedere, come sempre quando si incontrano giocatori con stili diversi".

Ma è decisamente troppo presto, avverte, per pensarli come i dominatori incontrastati del Tour. "Avversari ci sono e ci saranno, quelli che vediamo già adesso e magari qualche giocatore che oggi ha 15, 16 anni fra tre o quattro anni sarà lì a lottare con loro - ha spiegato -. Anche Carlos ha bisogno ancora di qualche anno per essere 'padrone' del circuito, e non è detto che riuscirà a diventarlo".