Sinner o Tsitsipas, per chi vince c'è Lehecka: prima volta da sogno

Chi vincerà tra Stefanos Tsitsipas e Jannik Sinner può pensare di avere una grande occasione per arrivare in semifinale all'Australian Open. Non ci sono, infatti, altri Top 10 in questo quarto di tabellone perché Felix Auger-Aliassime si è fermato contro il ceco Jiri Lehecka, numero 71 del mondo, il giocatore con la più bassa classifica tra gli otto arrivati negli ottavi nella parte alta del tabellone.

Lehecka non aveva vinto nemmeno una partita negli Slam prima dell'Australian Open 2023, ma a Melbourne ha eliminato Borna Coric al primo turno, Cameron Norrie al terzo e negli ottavi sulla Margaret Court Arena ha rimontato un set di svantaggio a Auger-Aliassime prima di chiudere 46 63 76(2) 76(3).

"E' straordinario, non riesco a trovare le parole - ha detto a caldo dopo la partita -. Se un anno fa, dopo la sconfitta al primo turno, qualcuno mi avesse detto che sarei arrivato nei quarti non ci avrei creduto".

Lehecka, finalista alle Intesa Sanpaolo Next Gen ATP Finals l'anno scorso, ha continuato a mostrare un tennis composto, aggressivo. Gioca d'anticipo e questo gli permette di tenere alta la velocità anche contro un avversario come Auger-Aliassime, superiore per peso di palla da dietro.

Gli è bastato un break in tutto il match per completare la vittoria in tre ore e 13 minuti. Più freddo nei momenti importanti, Lehecka è sceso a rete 41 volte e ne ha ricavato 33 punti. E' questa la chiave che l'ha portato a festeggiare la sua prima vittoria contro un Top 10.