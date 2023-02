Sinner, tra i più grandi tennisti italiani di ogni epoca

Le sconfitte fanno crescere più delle vittorie. Se il trionfo lascia inevitabilmente un senso di appagamento, la delusione per un traguardo sfumato invece stimola a fare ancora meglio.

Sono due le domande spontanee che nascono ammirando il meraviglioso mondo di Jannik Sinner dopo la prestigiosa finale raggiunta e persa a Rotterdam contro l'ex numero 1 del mondo Daniil Medvedev.

La prima, a riguardo alla sua giovanissima età, ha una risposta scontata. Nessun tennista italiano del passato ha mai raggiunto, a soli 21 anni e 6 mesi, i traguardi ottenuti da Sinner. L'altoatesino è il più giovane azzurro di sempre ad aver vinto uno, ma anche due, tre, quattro, cinque, sei e sette titoli Atp. E' il più giovane campione di un Atp 500 e ha tempo fino a tutto il 2026 per strappare ad Adriano Panatta il record del più giovane italiano vincitore di un Masters 1000 (Adriano vinse Stoccolma 1975 a 25 anni e 4 mesi) e fino all'Australian Open 2027 per strappare a Nicola Pietrangeli il record del più giovane campione Slam.

Sinner è il più giovane italiano ad aver mai raggiunto gli ottavi e i quarti Slam, ma dovrà sbrigarsi per togliere a Panatta quello del più giovane semifinalista: Panatta ha fatto la semi al Roland Garros 1973 a 22 anni e 10 mesi (Sinner ha tempo fino al Roland Garros 2024).

Il secondo quesito invece è un classico per i baby fenomeni. Se Sinner dovesse improvvisamente ritirarsi, quale traccia lascerebbe nella storia del tennis italiano? A soli 21 anni e 6 mesi, l'impronta di Sinner è già una delle più visibili a occhio nudo anche da sguardi meno attenti.

Nei tre paramenti scelti per questo studio (tornei vinti, piazzamenti Slam e best ranking Atp), Sinner è terzo, terzo e quarto. Per numero di titoli Atp conquistati, Sinner con 7 titoli Atp è terzo a pari merito con Berrettini. Davanti a loro solo Panatta con 10 e Fognini con 9. Per piazzamenti nei quarti delle prove dello Slam, Sinner è terzo con 4 (l'altoatesino vanta un quarto di finale in ogni Slam): meglio di lui (nell'Era Open) solo Panatta e Berrettini con 6. Infine per best ranking, Sinner è il quarto italiano (al massimo è stato n° 9 come Fognini), alle spalle di Panatta (4), Berrettini (6) e Barazzutti (7).

Se analizziamo tutti i piazzamenti ottenuti, in queste tre classifiche, da tutti gli italiani che hanno vinto un titolo Atp, che sono stati tra i primi 50 del mondo e che vantano almeno un ottavo di finale Slam, gli unici due italiani che oggettivamente hanno fatto meglio di Sinner sono stati Adriano Panatta e Matteo Berrettini. Adriano è primo in tutte le tre classifiche, Berrettini invece è secondo per classifica Atp, secondo per piazzamenti Slam e terzo per tornei vinti.

Se invece consideriamo l'intera storia del tennis italiano e quindi anche prima dell'Era Open, oltre a Panatta e Berrettini, si posizionano davanti a Sinner l'inarrivabile Nicola Pietrangeli, di gran lunga il più forte tennista di ogni epoca, ma anche miti come Beppe Merlo, Fausto Gardini e Giorgio de Stefani.