Troppi servizi persi, Sinner cede a Tsitsipas in due set all'Atp 500 di Barcellona

Niente da fare per Jannik Sinner nella semifinale del torneo Atp 500 di Barcellona contro il greco Stefanos Tsitsipas, che si è imposto in due set col punteggio di 6-3, 6-3. L'azzurro, che finora era in equilibrio negli scontri diretti con l'attuale numero 5 al mondo (1-1), ha ceduto il servizio al greco a metà di ciascun set, non riuscendo più a recuperare. Tsitsipas si è così trovato a disposizione due match point e non ha sprecato il primo, vincendo il match e conquistando la finale.

Esame di maturità dopo la vittoria con Rublev

Contro Tsitsipas, vincitore a Montecarlo, Sinner affrontava un altro esame di maturità come giocatore. Era la terza sfida fra i due, finora in parità: il 22enne di Atene si era imposto nel 2019 al secondo turno degli Internazionali BNL d'Italia, con rivincita di Jannik, sempre al Foro Italico e al secondo turno, nella scorsa edizione. Prima di perdere 6-3 6-3 contro Tsitsipas (numero 5 al mondo), Jannik Sinner aveva battuto col isultato 6-2 7-6(6) in poco più di un'ora e mezza Andrey Rublev, numero 7 nel ranking mondiale.