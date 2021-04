Sinner si toglie da Monaco. Kafelnikov lo candida per Roland Garros, Gilbert per Torino

Quella tra Jannik Sinner e Andrey Rublev era una sfida attesa da tutto il pianeta tennistico. Non a caso tra le prime reazioni le più ascoltate e autorevoli vengono dal profilo twitter di Brad Gilbert, ex Top 10 e poi coach vincente di Andre Agassi.

Lo statunitense che oggi commenta il tennis dappertutto, in particolare sui social, e affibbia soprannomi a tutti, ha esordito con un: “Sin City (così chiama Sinner) with big win over Rubles”, immediato riscontro al successo del giovane azzurro.

Tra i commenti si è subito accodato addirittura l’ex n.1 del mondo Evgeny Kafelnikov, entusiasta del tennis messo in mostra dall’allievo di Riccardo Piatti, con una super-nomination in vista del Roland Garros: “I favoriti per me sono Nadal, Tsitsipas, Sinner e Rublev”.

My top 4 picks for RG are: Nadal,Tsitsipas,Sinner,Rubl

— Kafelnikov Yevgeny (@KYevgeni) April 23, 2021 E Gilbert ha alzato subito la posta candidando Sinner, per come sta giocando settimana dopo settimana, a grande protagonista a Torino delle Nitto ATP Finals.

Intanto Jannik incassa anche da Belgrado i complimenti di Matteo Berrettini, subito dopo la parallela vittoria nei quarti su Krajinovic che qualifica i due top player italiani per altrettanto parallele semifinali:

“Sono contento per Jannik, ci siamo allenati molto insieme la scorsa settimana a Montecarlo, anche dopo che siamo usciti dal torneo. Abbiamo esporesso un livello notevole quindi mi aspettavo che potesse fare bene e vincere contro Rublev anche se sulla carta entrava in campo leggermente sfavorito. Jannik ha le armi per battere chiunque in questo momento. Devo fargli i comp0imenti. Più tardi lo sentirò”.

Altrettanto di sicuro Sinner comincia a sentire un po’ di stanchezza: tre partite vinte ad altissimo livello sulla terra battuta e ora lo aspetta il faccia a faccia con il grande protagonista del momento, Stefanos Tsitsipas, vincitore a Monte-Carlo e n.1 nella Race to Torino. Consultatosi con il suo team ha cancellato la sua iscrizione al torneo ATP della prossima settimana a Monaco di Baviera.

Comunque vadano le cose a Barcellona, meglio prendersi qualche giorno di più tranquilla preparazione mirata in vista del filotto dei due ATP Masters 1000 successivi (Madrid e Internazionali BNL d’Italia a Roma), prima di proiettarsi verso Parigi.

Quando si comincia a vincere le partite si moltiplicano in modo esponenziale.

E’ anche questa un’esperienza nuova che va gestita e metabolizzata sul piano psico-fisico per non correre rischi. Specie se l’obbiettivo è ai massimi livelli e a lungo termine. Dunque la scelta è saggia, alla vigilia del confronto (alle 13.30 diretta su SuperTennis) con un altro grande talento, il greco Stefanos, che ha un solo chiodo fisso nella vita: diventare n.1. A Roma, lo scorso anno, Sinner gli mandò un messaggio chiaro, battendolo. La sfida, un probabile serial per le prossime stagioni, è solo alle prime puntate.