Sofia, Sinner sogna il bis e punta alla Coppa Davis: 'A Torino sarò fantastico'

"L'anno scorso nessuno si aspettava potessi vincere il torneo. Quest'anno è tutto diverso. Ho migliorato tante cose rispetto al 2020, una di queste è la testa". Jannik Sinner ha evidentemente le idee chiare sui progressi rispetto all'anno scorso. A Sofia, dove dodici mesi fa ha conquistato il primo titolo ATP in carriera, l'altoatesino è tornato in finale senza perdere un set. In ben quattro set, prò, ha recuperato un break di svantaggio.

L'ha fatto anche contro Filip Krajinovic, nella sua quinta semifinale stagionale. L'azzurro ha recuperato da sotto 2-5 nel secondo set e chiuso 63 75 contro il numero 37 del mondo, un po' ammaccato per un problema al piede nei game conclusivi della partita.

Per conquistare il secondo titolo consecutivo a Sofia, dovrà battere come a New York l'amico showman Gael Monfils. Di fronte ci saranno dunque le prime due teste di serie del torneo.

Allo US Open hanno giocato cinque set senza mezze misure in un'atmosfera resa caldissima dai tifosi che nel finale presero le parti del francese. Stavolta sarà il silenzio a dominare, il torneo infatti si è giocato finora senza pubblico.

"Mi piace giocare a tennis, ho una passione incredibile per questo sport - ha detto in conferenza stampa -. Il tennis mi piace anche nei momenti difficili, perché quando li superi ti diverti ancora di più".

Il teenager azzurro non vede l'ora, ha detto dopo la semifinale, di scendere in campo per l'Italia nelle Davis Cup Finals. "Sarà fantastico giocare a Torino, non vedo l'ora di scendere in campo" ha spiegato.

Intanto, Sinner ha annunciato che a Indian Wells giocherà il doppio con Matteo Berrettini. Un'operazione nata prima dello US Open, che sa anche di anticipo di

"Prima degli Us Open io e Matteo ci siamo allenati insieme e parlando di Indian Wells abbiamo saputo che nessuno dei due aveva un compagno per il doppio, quindi abbiamo pensato di giocarlo insieme. Quando ci siamo allenati abbiamo lavorato molto bene. Penso che da lui potrò imparare molte cose, anche vedere come sta in campo, come ragiona, sarà molto interessante"