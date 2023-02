Sonego debutta a Rotterdam: che sfida a Auger-Aliassime (live tv alle 14.30)

Dopo i quarti di finale a Montpellier, Lorenzo Sonego riparte dall'ABN Amro Open, l'ATP 500 di Rotterdam con un montepremi complessivo di 2.224.460 euro in programma dal 1974 al Rotterdam Ahoy, sul duro indoor.

Il torinese, numero 60 del mondo, è stato eliminato al primo turno nell'unica precedente partecipazione a Rotterdam nel 2021. Non semplice il debutto contro il canadese Felix Auger-Aliassime, numero 7 del mondo. Sarà la ventesima partita per Sonego nei main draw del circuito maggiore: 4-15 il bilancio vittorie-sconfitte finora.

Auger-Aliassime si presenta a Rotterdam da campione in carica. L'anno scorso qui vinse il suo primo titolo in carriera. Poi sarebbero arrivati, in autunno, i trionfi a Basilea, Anversa e Firenze, il debutto in Top 10 e alle Nitto ATP Finals.

"La vittoria in finale dell'anno scorso è stato il giorno più bello della mia carriera" ha ricordato Auger-Aliassime, che aveva perso le prime otto finali ATP prima di battere Stefanos Tsitsipas un anno fa. I due si sono affrontati solo una volta, sulla terra rossa ad Amburgo nel 2020: vinse il canadese in due set.

Rotterdam è un torneo speciale per il canadese. Richard Krajicek, l'ex campione di Wimbledon che dirige il torneo, è il primo che gli ha concesso una wild card e gli ha permesso di debuttare a diciassette anni nel circuito ATP. E nel 2020 è diventato il più giovane finalista nella storia del torneo.

"Non dimenticherò il titolo di un anno fa, quest'anno poi sarà speciale, so che c'è una festa per la cinquantesima edizione del torneo - ha aggiunto -. Il Campo Centrale sembra ancora grandioso ed è splendido vedere il mio nome nell'anello insieme ai grandi campioni di questo torneo". In questa lista, celebrato all'interno dello stadio, i nomi che compaioni di più sono quelli di Arthur Ashe (1972, 1975–76) e Roger Federer (2005, 2012 e 2018), gli unici che hanno vinto tre volte.

Il suo 2022 si è chiuso con il trionfo in Coppa Davis, il primo nella storia per il Canada. Ma quest'anno è iniziato con la sconfitta a sorpresa negli ottavi di finale all'Australian Open contro il ceco Jiri Lehecka. "Ho avuto problemi a trovare il mio ritmo e ad alzare il mio livello in Australia - ha detto -, ma alla fine in quella partita ho dato tutto e ho perso contro un ottimo giocatore".

In tabellone anche Jannik Sinner, numero 17 ATP, debutta contro il francese Benjamin Bonzi, numero 42 del mondo. L'altoatesino ha vinto entrambi i precedenti confronti, nel 2020 al Roland Garros e nel 2022 a Indian Wells.

Arrivato nei quarti nella sua unica precedente partecipazione a Rotterdam, nel 2020, in caso di vittoria Sinner potrebbe ritrovare al secondo turno, ovvero negli ottavi, Stefanos Tsitsipas. Il greco, testa di serie numero 1, debutta nel primo match della sessione serale contro il finlandese Emil Ruusuvuori, numero 53 ATP.