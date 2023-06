Sonego: “Ho dato tutto, so cosa serve per mantenere questo livello”

“Fisicamente non ne avevo più, ho dato tutto”. La standing ovation che gli ha tributato il ‘Suzanne Lenglen’ dopo la sconfitta con Karen Khachanov rappresenta un nuovo punto di partenza per Lorenzo Sonego: “Ho qualche rimpianto – ammette – ma sul campo ho lasciato tutto quello che avevo. Ho lottato alla pari con un giocatore tra i più forti del mondo, uno che fa sempre semifinale in tutti gli Slam. Partivo sfavorito, e comunque sono riuscito a dire la mia. Ho iniziato la partita molto bene, nel primo set lui mi dava possibilità di imporre il mio gioco, aveva una percentuale bassa di prime al servizio e io potevo comandare con i piedi dentro il campo. Poi gli scambi si sono allungati, la partita è diventata più dura e non ho avuto più possibilità di comandare. Ho speso tante energie e non sono riuscito a fare i break quando ne ho avuto occasione”.

Roland Garros, Sonego cede in 4 set a Khachanov - La cronaca del match (T.Tricarico)

Consapevolezza e idee chiare su quello che va fatto in futuro: “Negli Slam l’aspetto fisico conta moltissimo – spiega - , devo migliorare da quel punto di vista. Non basta giocare un gran tennis a questo livello, il cuore non è sufficiente contro questo tipo di avversari. Ho fatto grandi passi avanti e so che anche tecnicamente mi sto avvicinando molto ai migliori ma a livello fisico ho grandi margini di miglioramento. Dopo aver giocato 5 set con Rublev devo riuscire a mantenere quella forma fisica e quella lucidità anche nelle partite successive senza avere cali”.

I prossimi tornei Sonego li giocherà a Stoccarda, Halle, Eastbourne e a Wimbledon. Da Parigi a Londra, dalla terra rossa all’erba… con lo stesso spirito da guerriero.