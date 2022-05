Sonego a SuperTennis: 'Mi sento migliorato, il pubblico sarà decisivo'

"L'anno scorso a Roma ho vissuto l'emozione più bella della mia vita. Non vedevo l'ora di tornare qui". Lorenzo Sonego, numero 28 ATP questa settimana, ha fatto ballare il Foro Italico dodici mesi fa a suon di partite scintillanti e grandi vittorie contro il russo Andrey Rublev e l'austriaco Dominic Thiem. Erano ancora in vigore le restrizioni sanitarie a causa della pandemia da Covid-19, al Foro la capienza era ridotta al 50% dei posti totali disponibili e alle 23 i tifosi erano costretti a lasciare l'impianto. Tanto che il terzo set del suo quarto di finale contro Thiem si disputò in uno stadio vuoto.

Quest'anno sarà tutto diverso. Dopo due anni, il pubblico è tornato ad affollare i viali del Foro Italico e le tribune degli stadi, senza più restrizioni, già dalle qualificazioni. "E' molto stimolante giocare con tanti tifosi. Poi il pubblico romano è caloroso, accogliente. Avere il 100% della capienza sarà stupendo" ha detto Sonego a SuperTennis alla vigilia del suo esordio agli Internazionali BNL d'Italia 2022 contro il canadese Denis Shapovalov, numero 16 del mondo.

Le vittorie dell'anno scorso, e la sconfitta in tre set in tre set in semifinale contro Novak Djokovic sul Centrale hanno lasciato un segno. "Quei match hanno detto che ho il livello per giocarmela con tutti i più forti al mondo, soprattutto sulla terra, la superficie che amo di più. Sto lavorando sempre meglio, mi sento migliorato anche se i risultati non arrivano" ha spiegato il torinese.

Dopo la semifinale di Buenos Aires e due quarti di finale a inizio stagione, il suo rendimento è un po' calato. Ma l'azzurro si presenta ottimista a Roma. "La prima parte della stagione è la più difficile, viaggi tanto. Passare dall'Australia al Sudamerica all'Europa e poi tornare in America è stato molto dispendioso. Ora mi sento meglio, sono contento e competitivo" ha detto.

Negli ultimi mesi, già dalla parte finale della stagione 2021 che lo ha visto sfiorare la Top 20 e debuttare in Coppa Davis, Sonego ha avviato un importante percorso di completamento tecnico, sotto la guida dello storico maestro e coach "Gipo" Arbino. E' un percorso di crescita globale, come raccontava il coach a SuperTennis a fine 2021, "dalla risposta a una maggior precisione nel diritto, per riuscire ad essere sempre più aggressivo e in propensione offensiva".

Con Gipo, ha concluso Sonego, "riesco a condividere tutte le emozioni che vivo in campo. Il rapporto che abbiamo ci fa vivere cose importanti insieme, al di là delle partite. E' importante avere tutto il team con me, anche Umberto Rianna, Filippo Volandri, [lo psicologo Lorenzo] Beltrame. Abbiamo creato una bella famiglia".