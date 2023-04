Sonego e Thiem wildcard a Monte-Carlo: l'annuncio ufficiale

Vanno a Lorenzo Sonego e Dominic Thiem le ultime due wildcard per il Monte-Carlo Masters, il primo Masters 1000 sulla terra battuta della stagione in programma dal 9 al 16 aprile.

Il torinese e l'austriaco si aggiungono così alle altre due wildcard, Stan Wawrinka e il monegasco Valentin Vacherot. I due inviti restanti erano stati inizialmente assegnati a Fabio Fognini e Jack Draper, ma l'azzurro si è cancellato dopo l'infortunio sofferto a Estoril nel derby contro Marco Cecchinato e il britannico è entrato direttamente in tabellone dopo il forfait di Gael Monfils.

Thiem, oggi numero 111 del mondo, a Estoril ha vinto per la prima volta due partite di fila in un singolo torneo nel 2023. E tornerà a giocare a Monte-Carlo per la prima volta dal 2019.

Proprio in quella stagione Sonego, numero 47 ATP questa settimana, ha raggiunto il suo miglior risultato nel Principato. Partito dalle qualificazioni, ha battuto Yoshihito Nishioka e beneficiato del walkover dell’argentino Marco Trungelliti per entrare in tabellone. Nel main draw ha superato Andreas Seppi, Karen Khachanov e Cameron Norrie, prima di uscire ai quarti contro Dusan Lajovic che avrebbe ceduto in finale a Fognini.

Sonego aveva già debuttato a Monte-Carlo l'anno precedente, ma era stato sconfitto al primo turno delle qualificazioni. Nelle ultime due stagioni, infine, si è sempre fermato al secondo turno.