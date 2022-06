Sorpresa Boulter, incertezza Swiatek, pericolo Kvitova

Fa più notizia la britannica Katie Boulter, n.118 del mondo, che elimina Karolina Pliskova, n.6 del tabellone, sul Centre Court o Iga Swiatek, imbattibile n.1 del mondo che perde un set contro un olandese persino difficile da pronunciare, Lesley Pattinama Kerkhove, n.138?

E’ una pazza edizione di Wimbledon, dove gli inglesi sognano di togliersi nuove soddisfazioni e per un Andy Murray che cade contro Isner c’è un Cameron Norrie che potrebbe avere un’autostrada verso la semifinale.

La biondissima e slanciatissima Katie, 26enne di Leicester, fidanzata dell’australiano Alex de Minaur, si prende dei bei riflettori con questo successo di grande prestigio (Pliskova è un ex n.1 del mondo), sudato per un’ora e 57 minuti recuperando un set di svantaggio prima di chiudere 3-6 7-6 6-4.

Dopo le luci del Centre Court bisognerà dove la manderanno per il terzo turno che la vedrà opposta ad Harmony Tan, la francese che aveva avuto le prime pagine ieri per aver eliminato sua Maestà Serena Williams. Tan ha confermato la sua capacità di districarsi tra i fili d’erba eliminando in due set (durati esattamente come i tre di Boulter -Pliskova, cioè un’ora e 57 minuti) la spagnola Sorribes Tormo, testa di serie n.32 di un tabellone che finge di ignorare che giocatrici come lei (o come Ruud, n.3 del maschile) sono tostissimi sulla terra battuta ma dei veri budini sui prati.

Certo, la francese ha dovuto palleggiare a lungo, essere molto paziente ma la lezione di varietà nel gioco che le impartisce da anni la coach Nathalie Tauziat ha fatto sì che il punteggio sia stato un semplice 6-3 6-4.

Dunque alla fine abbiamo lasciato per seconda la n.1, Iga Swiatek che ha perso un set ma vinto la 37esima partita consecutiva e dunque eguagliato la striscia di Martina Hingis del 1997. Ora davanti a sé ha solo i primati di Martina Navratilova (74), Steffi Graf (66), Margaret Court (57) e Chris Evert (55). La cosa probabilmente non la tocca granchè: di sicuro è più preoccupata di riuscire a trovare anche sull’erba quel ritmo che la rende inarrestabile sui campi duri e la terra battuta. Oggi ha tentennato parecchio contro la Pattinama Kerkhove: a un certo punto è parsa frettolosa ed è diventata fallosa. Al punto di cedere un set.

Non una tragedia se a lungo andare non finirà per cedere alla pressione che la lunga imbattibilità porta con sé. Deve trovare il suo equilibrio anche sui prati e deve fare anche in fretta: la sua metà del tabellone è piena zeppa di avversarie insidiose e dall’aria affamata di successi.

Al di là della francese Cornet, che la aspetta al terzo turno, dalla sua parte c’è una Tomljanovic molto aggressiva, una Krejcikova che pare ritrovata dopo un avvio di stagione sfortunatissimo ma anche Jessica Pegula, Simona Halep (che ha battuto in due set la belga Kirsten Flipkens, Paula Badosa e persino una “rediviva” Petra Kvitova che, anche se ha 32 anni ed è scesa al n.28 del mondo, sa benissimo come si fa a vincere questo torneo, visto che l’impresa le è riuscita addirittura due volte, nel 2011 e 2014.

Oggi ha superato in due set 6-1 7-6 la romena Bogdan. Dopodomani saggerà le doti erbivore proprio della Badosa, n.4 del mondo. Dopo le splendide prestazioni della semifinale e finale di Eastbourne, nelle quali ha spazzato via due avversarie pimpanti come Haddad Maia e Ostapenko, è probabilmente lei la più pericolosa per Swiatek sulla strada verso la finale.

IL TABELLONE FEMMINILE DEI CHAMPIONSHIPS 2022