Sorpresa Jeanjean, la vita può cambiare a 26 anni

Nell'ultimo anno e mezzo, prima del Roland Garros, Léolia Jeanjean aveva guadagnato appena 16.500 euro. La 26enne, al debutto in uno Slam, è arrivata al terzo turno: se anche non dovesse procedere oltre, ne incasserà 125.800.

Ex baby prodigio del tennis francese, accostata da piccola a Martina Hingis, la wild card numero 225 del mondo ha dominato 6-2 6-2 l'ex numero 1 WTA Karolina Pliskova, semifinalista al Roland Garros nel 2017.

"Non riesco a capire quello che mi sta succedendo - ha detto -. Finora guadagnavo e spendevo pochissimo, mettevo tutto il budget per giocare un torneo: se andavo bene mi iscrivevo a quello successivo, altrimenti dovevo stare ferma due mesi".

Eppure Jeanjean, classe 1995, della stessa generazione di Keys, Svitolina, Gavrilova, Putintseva, Robson, Kontaveit, a 12 anni aveva già un contratto di dieci anni con la Nike e un coach a tempo pieno garantito dalla Federazione francese su richiesta esplicita della famiglia. Suo padre, operaio metalmeccanico, e sua madre, segretaria, hanno lasciato il lavoro per facilitare il sogno della figlia.

"Quando aveva nove, dieci anni, Leolia batteva le migliori giocatrici nate un anno prima di lei, nel 1994" ha detto all'Equipe Inès Lagdiri, che allora era uno dei migliori prospetti del tennis di Francia e oggi lavora come giornalista per France Télévisions. "Le ragazzine del 1994 come me guardavano tutte due fenomeni: una classe 1993 alta già quasi due metri a 12 anni, Kristina Mladenovic; e Leolia che sentiva il gioco come nessuna, sapeva fare tutto e con un'intelligenza incredibile".

Piccola mascotte di Gilles Simon, che si fermava ad allenarsi con lei quando era Top 10, era l'attrazione dei tornei giovanili Under 10, 12 o 14. Nell'agosto del 2008, la famiglia decide di fare un grande passo: la portano via dal CNE, il centro tecnico nazionale, la portano al Tennis Club La Grande-Motte e chiedono alla Federazione di dislocare un loro tecnico lì a tempo pieno.

Mettere tutte le speranze della famiglia su spalle così giovani è un rischio molto elevato. I Jeanjean lo capiscono nella maniera più dolorosa nell'estate del 2010. Léolia, che sta per compiere 15 anni, durante i Campionati Europei juniores in Russia, subisce un grave infortunio al ginocchio. La prima diagnosi è sbagliata, e questo le costa due anni di stop e nuovi dolori. "Mi è successo altre due volte, quando appoggiavo la gamba: la rotula non teneva più" ha raccontato all'Equipe. A 17 anni riprende ma non ha più l'appoggio della Nike, che intanto ha rotto il contratto, né della Federazione.

"E' diventato difficile dal punto di vista economico. Mi sono diplomata seguendo i corsi per corrispondenza, e ho deciso che avrei continuato a studiare - ha detto -. Sono partita per gli Stati Uniti e ci sono rimasta cinque anni".

Ha studiato sociologia e criminologia alla Lynn University per poi virare verso un Master, concluso nel 2019, in economia e finanza, e faceva parte della squadra di tennis del college. "Giocavo un'ora e mezza al giorno, cinnque giorni la settimana. Niente a che vedere con le sei ore al giorno a cui ero abituata da piccola" ha raccontato.

Il treno del tennis, però, è passato una seconda volta per la francese. Nel 2021, la sua prima stagione nel circuito, ha vinto 52 partite su 74 giocate. In dodici mesi è passata dal numero 1180 al 382. Quest'anno, il suo bilancio è di 28 successi e nove sconfitte a tutti i livelli, impreziositi dal suo primo titolo ITF nel W25 di Calvi e dalle finali al W25 di Porto e al W60 di Croissy-Beauborg.

A Parigi, dopo Nuria Parrizas-Dias e Karolina Pliskova, incontrerà per un posto negli ottavi la rumena, numero 63 del mondo, che ha rischiato la squalifica contro Ekaterina Alexandrova. Nel terzo set, infatti, ha sbattuto a terra la racchetta che è rimbalzata sul terreno ed è volata verso le tribune, vicinissime alle giocatrici sul campo 13, finendo vicinissima a un bambino. Il suo pianto ha fermato il gioco, è intervenuto anche il supervisor che si è limitato ad ammonire la rumena mentre la sua avversaria, sconfitta poi 6-7(3) 6-3 6-4, ne chiedeva invano l'immediata squalifica.