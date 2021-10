Sorpresa Tabilo, chi è il debuttante cileno che sfiderà Berrettini

Sarà il debuttante Alejandro Tabilo il primo avversario di Matteo Berrettini a Indian Wells. Nella sua prima partita nel main draw di un torneo ATP, il cileno ha sconfitto 61 76(0) lo statunitense Denis Kudla in un match nel quale ha vinto 46 punti a 31 nei determinanti scambi brevi, terminati in meno di cinque colpi. I 36 vincenti a 21 hanno contribuito a scavare un solco tra i due.

Numero 184 del mondo, Tabilo ha sconfitto nelle qualificazioni lo statunitense Michael Mmoh e il russo Evgeny Donskoy. Finalista al Challenger di Lexington lo scorso luglio, a 13 anni ha lasciato casa per allenarsi in Florida. Il numero 3 del Cile, nato a Toronto dove lavoravano i genitori quando si sono conosciuti, adora Roma e Wimbledon, è cresciuto con il mito di Rafa Nadal e l'ammirazione per Open, l'autobiografia di Andre Agassi.

Nella scheda sul sito ATP, il 24enne si racconta come un ragazzo che si distrae facilmente. Eppure, si descrive come appassionato di scacchi, oltre che mangiatore di gelato.

In questa seconda giornata, si completano i match del primo turno della parte bassa del tabellone. Nella sessione diurna il sudafricano Kevin Anderson, tre volte quarto-finalista, sfida l'australiano Jordan Thompson. Chi vince sfiderà Lorenzo Sonego.

La sessione serale si illumina invece con la prima partita di Andy Murray nel Masters 1000 californiano dal 2017. Lo scozzese, oggi numero 121 del mondo e in tabellone con una wild card, inizia la sua tredicesima partecipazione nel torneo contro il francese Adrian Mannarino. Finalista nel 2009, Murray ha un record di 25 successi e 12 sconfitte a Indian Wells. In caso di successi, sfiderà lo spagnolo Carlos Alcaraz, il teenager con la miglior classifica ATP. Nella sua sezione anche Alexander Zverev e lo statunitense Jenson Brooksby, quinto nella ATP Race to Milan e pienamente in corsa per un posto alle Intesa Sanpaolo Next Gen ATP Finals di Milano, al debutto in un Masters 1000.