Sorteggio di Monte Carlo: tutti i big nella parte alta

Effettuato oggi a Monte Carlo il sorteggio del tabellone principale del primo Masters 1000 della stagione su terra battuta. Sorteggio che ha inserito la maggior parte dei favoriti nella parte alta. Questo l'accoppiamento delle teste di serie per gli ipotetici ottavi di finale: Djokovic-Musetti, Hurkacz-Sinner, Medvedev-Zverev, Norrie-Rune, Rublev-Khachanov, De Minaur-Ruud, Fritz-Tiafoe e Coric-Tsitsipas.

Il numero 1 del mondo Novak Djokovic inizierà l'avventura contro uno tra Nakashima e McDonald, poi Musetti agli ottavi, Sinner nei quarti e Medvedev in semifinale. La testa di serie numero 2, il greco Stefanos Tsitsipas, avrà invece un tabellone molto più semplice con Bonzi o Zapata Miralles all'esordio, Coric o Jarry agli ottavi, Tiafoe o Fritz ai quarti, Ruud o Rublev in semifinale.

Non semplice nemmeno il cammino di Daniil Medvedev, vincitore a Miami in finale sul nostro Sinner. Il russo troverà Sonego o un qualificato al primo turno, Zverev agli ottavi, Rune o Norrie nei quarti e appunto Djokovic in semifinale.

Interessanti i primi turni tra Schwartzman e Goffin, tra Bublik e Zverev e tra Gasquet e Thiem, tutti match della parte alta del tabellone. Nella bassa invece spicca Khachanov-Davidovich Fokina e De Minaur-Murray. Infine i probabili quarti e semi: nei quarti Djokovic-Sinner, Medvedev-Rune, Ruud-Rublev e Fritz-Tsitsipas che potrebbero produrre Djokovic-Medvedev e Ruud-Tsitsipas come semifinali.

