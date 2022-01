Special K, un trionfo per due. Ora già sognano Torino

Quando nel 2013 giocarono la finale del torneo juniores, uno contro l’altro, l’Australia del tennis sognava in grande. Il fatto che due dei migliori prospetti del tennis globale fossero fatti in casa, che lo showdown tra Kyrgios e Kokkinakis cadesse il 26 gennaio - giorno della festa nazionale - e i due ragazzi fossero gli emblemi del multiculturalismo e dell’integrazione, avevano reso quella partita un happening nazionale. Non meno atteso dell’ennesima sfida per il titolo tra Djokovic e Murray, in programma lo stesso giorno e sullo stesso campo, la Rod Laver Arena.

A spuntarla in quella occasione – per la cronaca – fu Kyrgios, anche grazie ad una frattura da stress che debilitò Kokkinakis nel tie-break del primo set.

Triste presagio di una serie infinita di infortuni e malanni (alla schiena, al polso, alla spalla, al muscolo pettorale, all’anca e al ginocchio, oltre alla mononucleosi) che avrebbe tenuto il più giovane dei due greco-australiani lontano dai campi e lontanissimo dal tennis che conta.

Una sequela di sciagure che gli avrebbe consentito giusto una puntatina tra i primi 80 del mondo per qualche mese nel 2015 e poco altro.

Almeno fino a questo 2022, nel quale – nel giro di due settimane – Thanasi l’immortale ha conquistato il primo titolo ATP della carriera ad Adelaide e si è poi laureato campione Slam in coppia col suo gemello diverso. Quel Nick che conosce da quando aveva 8 anni e rispetto al quale non potrebbe avere un atteggiamento più diverso - nei confronti della vita, del tennis e delle altre persone.

Nel giorno in cui Ashleigh Barty ha infornato la torta, la ciliegina sulla penultima giornata degli Australian Open ce l’hanno messa gli Special Ks.

Kyrgios e Kokkinakis, che in carriera non avevano mai superato il terzo turno uno Slam di doppio e che erano stati ammessi in tabellone grazie ad una wild card, hanno conquistato la coppa verso mezzanotte, quando sono stati premiati dai Woodies.

“È difficile dire se questa soddisfazione sia maggiore o minore del trofeo vinto due settimane fa a casa” ha spiegato Kokkinakis, prima di lasciarsi andare al più spontaneo dei commenti “Nick, I love you brother”. Kyrgios, dal canto suo, ne ha approfittato per sfoderare il campionario del suo repertorio polemico e gratuitamente anticonformista. “Ho giocato nei campi più importanti del mondo e ho vinto titoli prestigiosi, ma questo li batte tutti” ha detto, appena arrivato in sala stampa.

Strada facendo, il duo greco-australiano ha riempito gli impianti, fatto divertire e giocato un tennis anomalo. Eliminando nell’ordine la coppia numero 1 del seeding (Mektic-Pavic), la 15 (Behar-Escobar), la 6 (Puetz-Venus, con quest’ultimo che ha osato bollare come antisportivi gli Special Ks, salvo venire travolto dalla replica di Kyrgios a mezzo social), la 3 (Granollers-Zeballos) e infine il duo Aussie composto da Max Purcell e Matthew Ebden, troppo normali per attirare le simpatie della maggioranza del pubblico, e piegati 7-5 6-4 in un'ora e 35.

“Poche chiacchiere… abbiamo creato l’atmosfera migliore che questo torneo abbia mai visto. Me lo ha detto anche il padre di Ashleigh. Quando giochiamo la gente è attaccata al televisore, i dati lo confermano” ha paupulato Kyrgios. Il 26enne di Canberra, seduto al solito di trequarti rispetto all’uditorio, ha aggiunto che stavolta aveva preso l’impegno sul serio – a ribadire che in singolo è scivolato attorno alla 120ma posizione e che non vince un titolo da quasi tre anni sostanzialmente per ignavia e per indolenza scientemente volute, non per mancanza di capacità. “Nei giorni liberi mi svegliavo alle 7, alle 8 ero a Melbourne Park, mi allenavo e facevo anche il bagno di ghiaccio” ha spiegato con il tono del monello che non intende redimersi, ma solo crogiolarsi nella sua diversità.

Salvo poi rientrare subito nel perimetro dell’accidia sottolineando che quest’anno lui non ha nessuna intenzione di giocare il Roland Garros e che a Wimbledon salterà il doppio. Mentre agli US Open chissà. Quando gli hanno fatto presente che il titolo agli Australian Open garantirà al 99% comunque la presenza alle ATP Finals, Nick il diverso ha fatto spallucce. Mentre Thanasi l’entusiasta con la patata in bocca si è lasciato andare all’entusiasmo: “Guarda… se ci invitano a Torino, non mi tiro certo indietro”. Dopo 9 anni, i gemelli diversi sono tornati dalla porta di servizio.