Spettacolo Badosa, Azarenka ko nel match dell'anno

Una festa, per il tennis e per Paula Badosa. La finale del WTA di Indian Wells, una delle partite di singolare femminile più intense e spettacolari del 2021, incorona la spagnola che batte 76(5) 26 76(2) Victoria Azarenka e ottiene il secondo titolo su due finali giocate in stagione e in carriera.

Con questo risultato, entrerà per la prima volta tra le prime 15 del mondo: sarà infatti numero 13 del ranking WTA.

La quantità di scambi lottati, scelte coraggiose, errori, attacchi energici e tenaci difese rende il primo set uno spettacolo.

Badosa e Azarenka vincono la stessa quantità di punti. La bielorussa recupera due volte un break di vantaggio, sul 4-3 e sul 6-5. La spagnola non chiude quando serve per il primo set e subisce la rimonta da 4-0 a 4-4 nel tiebreak. Dopo un'ora e venti di innegabile spettacolo, chiude il set.

Azarenka però tira fuori il carattere della campionessa e accelera con servizio e risposta nel secondo set. Più rapida nella copertura del campo, si concede anche un passantino stretto in avanzamento degno di figurare nella collezione dei punti più belli di questa edizione del torneo.

La finale prosegue come un pendolo fra la paura e la voglia. La spagnola, che nessuna vorrebbe come avversaria in un terzo set, va subito avanti di un break nel parziale decisivo. La ex numero 1 del mondo recupera subito lo svantaggio, con il rifiuto della sconfitta tipico delle grandi.

Il terzo set, più ancora dei primi due, è un manifesto della differenza che Azarenka e Badosa possono esprimere in termini di scelte e soluzioni, colpi e strategie. Dietro le rispettive esecuzioni non c'è mai solo forza, le idee chiare sostengono il piano di gioco e favoriscono le variazioni sul tema.

Azarenka sognava il terzo titolo a Indian Wells dopo i successi del 2012 e del 2016 quando vinse anche a Miami diventando la terza donna a completare il cosiddetto Sunshine Double. La bielorussa ha vinto alcuni dei punti più belli della finale, ha piazzato un controbreak pesante quando Badosa ha servito per il match sul 6-5. Ma al tiebreak del parziale decisivo è emersa ancora la forza mentale della spagnola.

L'ex numero 1 del mondo ha ora un record di 19-17 nelle finali WTA. Il suo ultimo titolo rimane quello vinto nel torneo formalmente di Cincinnati, che nel 2020 si giocò eccezionalmente a New York a causa della pandemia. La bielorussa, quarta giocatrice in attività per titoli sul duro, vinse senza scendere in campo in finale per il walkover di Naomi Osaka, che aveva minacciato di boicottare la parte finale del torneo per protestare contro le violenze di stampo razzista negli USA.

Osaka sarebbe ora fuori dalle WTA Finals. E' infatti nona nella Race, scavalcata da Ons Jabeur prima e ora dalla spagnola che ha eliminato la tunisina in semifinale e ora occupa l'ottavo posto nella Race.

Badosa, che si è gettata a terra commossa e felice dopo l'ultimo punto, è la prima campionessa spagnola nella storia del torneo.

Prima di lei, Conchita Martinez aveva giocato due finali, perdendole entrambe contro l'allora numero 1 del mondo: Monica Seles nel 1992, Steffi Graf nel 1996.