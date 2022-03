Stakhovsky a Otto e mezzo: 'Vogliamo combattere, è la nostra ultima spiaggia'

"Noi non vogliamo rinunciare a niente. Voi italiani rinuncereste mai a Venezia o alla Sicilia?". Così Sergiy Stakhovsky, intervenuto in collegamento da Kiev nel corso del programma "Otto e Mezzo" condotto da Lilli Gruber su La7, spiega lo spirito dell'Ucraina di fronte all'invasione dell'esercito russo.

L'ex tennista numero 31 ATP, con quattro titoli in singolare all'attivo e una celebre vittoria su Roger Federer a Wimbledon, ha lasciato moglie e figli per andare a Kiev. Si è arruolato, è andato a combattere per la sua nazione sotto assedio.

"Non so sparare, non ho avuto un addestramento militare. Ma farò quello che farà ogni ucraino che si è arruolato: abbiamo un ideale, vogliamo combattere adesso. È la nostra ultima spiaggia - ha detto -. Il mondo sta dalla parte dell'Ucraina, che in questo momento ha bisogno della chiusura dello spazio aereo".

Comprensibilmente provato, in collegamento da uno spazio prevedibilmente poco illuminato, Stakhovsky ha dato voce al patriottismo di tanti. "Non vogliamo rinunciare a nulla - ha dichiarato -. Questa è la nostra battaglia, quella dell’Ucraina e non dell’Europa. Ci stiamo arrangiando, la gente vuole combattere e vuole resistere”.

Secondo l'ex tennista diventato soldato, "se l’#Ucraina cadesse in mano russa, poi tocchererebbe ad altre nazioni e torneremmo al ‘45". Al momento, tuttavia, Stakhovsky rivela che le forse russe non sono arrivate alle porte della capitale. "E sarà così ancora per un po’ di tempo” conclude.