Stoccarda: Badosa rinasce e lascia 2 game alla Kasatkina

A Stoccarda si parte con il botto e con l'eliminazione della top 10 Daria Kasatkina, superata con un netto 61 61, in 70 minuti di gioco, dalla wild card spagnola Paula Badosa. Una boccata d'ossigeno preziosissima per una tennista che negli ultimi 12 mesi ha toccato il punto più alto della carriera (numero 2 del ranking raggiunto proprio il 25 aprile scorsso) per poi discendere rapidamente fino all'attuale numero 31 del mondo.

Per la campionessa di Indian Wells 2021 è stato un match impeccabile: 19 vincenti in 14 game e una sola palla break concessa nel primo game del secondo set, cancellata con un dritto vincente. Molto fallosa invece la Kasatkina (28 gratuiti, due a game), spesso fuori giri e mai in grado di mettere in difficoltà la rivale.

"Sto lavorando - ha detto la Badosa - ogni giorno con l'intento di tornare al più presto tra le primissime al mondo. Il mio traguardo è avvicinare le prime 3, giocare le partite nelle fasi finali dei tornei. Sento di valere questa classifica, credo molto in me stessa e spero di tornare al livello dello scorso anno".

Paula Badosa non superava una top 10 da 12 mesi esatti: lo scorso anno, nei quarti di Stoccarda, superò l'allora numero 10 Ons Jabeur qualificandosi per le semifinali poi perse contro Aryna Sabalenka. Da allora aveva perduto tutte le quattro sfide contro le top 10.

La spagnola è attesa ora al secondo turno dalla connazionale Cristina Busca (77 Wta). Quest'ultima ha vinto il derby tra qualificate superando per 36 64 60 la tedesca Tamara Korpatsch.

Facile anche il successo di Jelena Ostapenko che ha superato per 62 61 la britannica Emma Raducanu in un match durato appena 59 minuti. L'ex campionessa del Roland Garros 2017 è attesa ora dalla brasiliana Beatriz Haddad Maia che ha superato la nostra Martina Trevisan costretta al ritiro sull'1-1 del secondo set dopo aver perso il primo parziale per 7-5.

