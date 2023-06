Stoccarda: Gasquet batte Tsitsipas e ottiene la vittoria n° 600

L'erba fa vittime illustri. Dopo Medvedev, cancellato a 's-Hertogenbosch da Mannarino, a Stoccarda il numero 5 del mondo Stefanos Tsitsipas si è fatto eliminare dal 37enne (la festa di compleanno è prevista domenica) Richard Gasquet.

Il francese si è imposto per 76 26 75 ottenendo la 600 esima partita vinta in carriera che gli vale l'accesso ai quarti di finale dove è atteso dal tedesco Jan-Lennard Struff, vittorioso con due tie-break dello statunitense Tommy Paul.

"Arriva a tagliare questo traguardo - ha raccontato Gasquet - delle 600 partite vinte è incredibile. Sono 20 anni che sono nel tour e questo è un grande riconoscimento. Sono molto felice per questo numero, ma spero di incrementarlo ancora".

Il francese ha avuto bisogno di 5 match point nell'ultimo game per portare a casa un match partito in salita. Gasquet infatti ha faticato a trovare le misure del campo, è andato sotto 3-0 a inizio partita e poi nel tie-break del primo set ha fronteggiato con successo un set point sotto 7-6. E dopo aver ceduto di schianto la seconda frazione, il francese è tornato a comandare gli scambi dall'inizio del terzo set chiudendo con il break del dodicesimo game messo a segno trasformando il match point numero 5.

Gasquet ha chiuso con l'81% dei punti fatti con la prima di servizio ed è sopravvissuto ai 19 ace messi a segno dal greco in 16 turni di battuta. In tutto il match Gasquet ha commesso solo 11 errori gratuiti chiudendo con 33 vincenti (38 quelli del greco) e 103 punti totali contro i 106 di Tsitsipas.

"E' stata una partita incredibile - ha dichiarato Gasquet - con molta pressione addosso. Stefanos ha servito bene e per me questa è una grandissima vittoria. Meno male che ho chiuso al dodicesimo game, perché giocare un nuovo tie-break contro Tsitsipas sarebbe stato molto pericoloso. Sono molto felice per come si è conclusa la partita".

Per Gasquet questa è stata la 36esima partita vinta contro un top 10 a fronte delle 113 che invece ha perso, la maggior parte delle quali contro i tre invincibili Federer, Nadal e Djokovic. Quando i suoi avversari erano top ten, Gasquet ha perso 19 da Federer, 16 volte da Nadal e 12 volte da Djokovic per un totale di 47 su 113.

Gasquet è uno dei 27 giocatori in attività ad aver vinto almeno un torneo su erba. Il francese ha trionfato sull'erba nel 2005 a Nottingham (finale su Max Mirnyi), nel 2006 sempre a Nottingham (finale su Jonas Bjorkman) e nel 2018 a 's-Hertogenbosch (in finale su Jeremy Chardy).

Per Tsitsipas è la quinta sconfitta al primo turno in un torneo su erba: i precedenti a Wimbledon 2017 (esordio assoluto) contro il serbo Dusan Lajovic), a 's-Hertogenbosch 2019 (contro Nicolas Jarry), a Wimbledon 2019 contro il nostro Thomas Fabbiano e a Wimbledon 2021 contro Frances Tiafoe. I titoli verdi di Tsitsipas invece sono soltanto uno: la vittoria ottenuta lo scorso anno a Maiorca quando mise in fila Ivashka, Giron, Bonzi e Bautista Agut.