Stoccarda: in gara 9 delle prime 10 del mondo

Il circuito femminile si sposta a Stoccarda per il Porsche Tennis Grand Prix (780.637 $ di montepremi su terra battuta) con in gara 9 delle prime 10 giocatrici del mondo. Ci sono tutte meno Jessica Pegula. Nella parta alta del tabellone ci sono Iga Swiatek, Sakkari, Jabeur e Rybakina, in quella bassa Gauff, Kvitova, Garcia, Kasatkina e Sabalenka.

La numero 1 del mondo Iga Swiatek sfiderà Qinwen Zheng o una qualificata al secondo turno, Maria Sakkari o Karolina Pliskova ai quarti, Ons Jabeur o Elena Rybakina in semifinale, Aryna Sabalenka o Caroline Garcia in finale.

Nella parte bassa del tabellone, Aryna Sabalenka inizia l'avventura contro Barbora Krejcikova o Liudmila Samsonova, poi ai quarti Daria Kasatkina e in semifinale una tra Caroline Garcia, Petra Kvitova o Coco Gauff.

La nostra Martina Trevisan invece è stata sorteggiata alla brasiliana Beatriz Haddad Maia: eventuale secondo turno contro Elena Rybakina o Jule Niemeier.

Nell'albo d'oro del torneo, nato nel 1978, ci sono tutte le più grande giocatrici degli ultimi 40 anni: Tracy Austin, vittoriosa delle prime 4 edizioni, poi Martina Navratilova (6 volte campionessa), Gabriela Sabatini, Martina Hingis (4 volte regina), Lindsay Davenport (3 volte), Kim Clijsters (2 volte), Justine Henin (2), Maria Sharapova (3), Angelique Kerber (2), Petra Kvitova, Ashleigh Barty e Iga Swiatek.

