Strepitosa Luda: da Genova agli ottavi di Wimbledon

Samsonova adesso sogna. Liudmila, per gli amici Luda, la ragazzina cresciuta in Liguria, dove il padre, giocatore professionista di tennistavolo e preparatore fisico, si era trasferito, non si ferma neppure al cospetto di Sloane Stephens, una che ha già uno Slam nel palmares, a va all’attacco di Karolina Pliskova per un posto nei quarti di finale di Wimbledon.

Lei che aveva cominciato l’anno al n.127 del ranking è già certa di rientrare tra le prime 60 alla fine di questo torneo (al momento sarebbe n. 54). Ma per come sta giocando diventa difficile porle dei limiti.

Batte forte, attacca con grande decisione e mette a frutto tutto il tennis che si è costruita dentro in tanti anni di lavoro: i 7 alla scuola di Riccardo Piatti a Bordighera, poi il periodo con il team dei fratelli Piccari ad Anzio, ora il lavoro con il coach Daniele Silvestre a Latina.

La ragazza dal fisico superatletico, 22 anni (compiuti lo scorso 11 novembre), che a 16 sosteneva l’allenamento con Andreas Seppi, dopo Jessica Pegula ha messo al tappeto anche la Stephens, che pure pareva in forma smagliante. Al primo turno aveva eliminato una grande erbivora, due volte vincitrice dei Championships, come Petra Kvitova.

Non è bastato: Samsonova sull’erba è strepitosa, come aveva dimostrato anche al recemte torneo di Berloni, vinto (il suo primo titolo) dopo aver messo altappeto una dopo l’altra avversario del calibro di Vondrousova, Kudermetova, Keys, Azarenka e Bencic. Tutte giocatrici tra le prime 41 del mondo.

Nel primo set ha strappato due volte il servizio all’americana. Poi ne ha subito il ritorno nel secondo. Lo strappo decisivo nel quarto game del terzo quando la giocatrice tesserata in Italia per il TC Genova ha fatto il break che poi ha conservato fino al 6-2 2-6 6-4 finale.