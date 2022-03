Sunshine Double, doppietta per pochi: i 10 che hanno fatto l'impresa

Da Indian Wells a Miami, dalla California alla Florida. Un volo di quattro ore da una costa all'altra, attraversando 2618 miglia e tre fusi orari. Basta questo a spiegare perché il "Sunshine Double" sia un traguardo per pochi. Vincere uno dopo l'altro i due tornei di Indian Wells e Miami.

Soltanto in dieci l'hanno completata: sette uomini (Djokovic, Federer, Courier, Chang, Sampras, Rios e Agassi) e tre donne (Graf, Clijsters e Azarenka). Di "doppietta sotto i raggi del sole" si comincia a parlare dal 1985 per il torneo maschile, quando quello che oggi è il Miami Open entra in calendario. Anche se le prime due edizioni si giocano a Delray Beach e Boca West, e a Miami arriva solo nel 1987. Per quanto riguarda il calendario WTA, invece, la data di inizio della storia è il 1989, anno della prima edizione femminile del WTA di Indian Wells.

LE DIFFICOLTA' DEL SUNSHINE DOUBLE

Le difficoltà del "Sunshine Double", la doppietta sotto il sole, sta proprio nel nome. Il sole, appunto. Ovvero le temperature caldissime in cui spesso si gioca nei due Stati sulle due coste opposte degli USA, impegnando i giocatori per un mese. Condizioni calde sì, ma diverse peraltro: più secche in California, più umide in Florida.

"E' brutale" ha detto Roger Federer, ultimo in ordine di tempo a completarla nel 2017. "Poi nei Masters 1000 sono difficili già i primi turni, magari ti trovi a esordire contro un qualificato numero 250 del mondo che è comunque pericoloso sulla singola partita, ancor di più se al meglio dei tre set".

Secondo Kim Clijsters, che l'ha completata nel 2005, conta anche la lunghezza dei due tornei. "Devi giocare quattro settimane di fila ed è la sfida più grande" diceva nel 2014 in un'intervista per il sito della WTA. Non perdere la concentrazione, essere subito pronti per un secondo torneo sfiancante dopo averne vinto uno che già ha tolto molte energie, non è banale.

UOMINI: DJOKOVIC RE DEL SUNSHINE DOUBLE

Il più esperto in materia di doppiette al sole è Novak Djokovic. Il serbo ha completato quattro volte il Sunshine Double. La prima volta nel 2011, quando ha sconfitto Rafa Nadal in entrambe le finali, sempre recuperando un set di svantaggio: un indizio di quella che sarebbe stata una delle stagioni più dominanti di sempre.

"Nole" ha fatto poi en plein per tre anni consecutivi dal 2014 e al 2016. In finale, ha battuto a Indian Wells Roger Federer due volte (2014 e 2015) e Milos Raonic (2016), a Miami nell'ordine Nadal, Andy Murray e Kei Nishikori. Ci era andato anche molto vicino nel 2007, quando vinse Miami in finale sull'argentino Guillermo Canas dopo aver perso contro Nadal in finale a Indian Wells.

Tre le "doppiette" di Roger Federer. Nel 2005, lo svizzero ha superato Lleyton Hewitt in California e Nadal in Florida, nel 2006 James Blake e il suo futuro allenatore Ivan Ljubicic. Nel 2017, a 35 anni, dopo il sorprendente trionfo all'Australian Open, ha battuto Stan Wawrinka in California. In Florida ha eliminato Nick Kyrgios in semifinale e Nadal in due set nella prima finale a Miami dal 2006.

Gli altri cinque autori del Sunshine Double nel circuito ATP, ci sono riusciti una volta sola: Jim Courier (1991, primo in assoluto a centrare il Sunshine Double), Michael Chang (1992), Pete Sampras (1994), Marcelo Ríos (1998) e André Agassi (2001).

Agassi, ultimo campione USA a Indian Wells prima di Taylor Fritz, in California riuscì a battere Hicham Arazi, Tommy Haas che oggi dirige il torneo di Indian Wells, Nicolas Lapentti e Lleyton Hewitt per arrivare in finale. Ha poi celebrato il primo titolo a Indian Wells contro il rivale di sempre, Pete Sampras, sconfitto 7-5 7-5 6-1. A quel primo trionfo in California è seguito il quarto in Florida, ottenuto grazie alle vittorie su Pat Rafter in semifinale e il sorprendente Jan-Michael Gambill in finale.

LE TRE DONNE CHE HANNO FATTO L'IMPRESA

L’unica donna a centrare due volte il double è stata Steffi Graff nel 1994 (battute Coetzer e Zvereva) e nel 1996 (su Conchita Martinez e Chanda Rubin). Nel 2005, resta memorabile la cavalcata di Kim Clijsters, nemmeno fra le teste di serie a Indian Wells ma capace di spingersi ai quarti senza perdere un set. E non si è fermata: ha sconfitto Conchita Martinez, Elena Dementieva (testa di serie numero 4) e in finale la numero 1 Lindsay Davenport, che aveva già battuto nella sfida per il titolo due anni prima.

A Miami, poi, ha eliminato tre delle prime cinque teste di serie (Anastasia Myskina, Dementieva e la numero 1 Amelie Mauresmo) perdendo complessivamente 11 game. La finale, vinta in due set su Maria Sharapova, l'ha resa la prima a completare il Sunshine Double negli anni 2000.

L'ultima a completare la doppietta rimane Victoria Azarenka nel 2016. La bielorussa ha iniziato quell'edizione del BNP Paribas Open a Indian Wells da testa di serie numero 13. Nei turni conclusivi, ha dominato 6-0 6-0 Magdalena Rybarikova nei quarti, eliminato Karolina Pliskova in semifinale, e ha conquistato il secondo titolo in california diventando la prima a battere Serena Williams quattro volte in una finale WTA. Avrebbe poi trionfato a Miami senza cedere nemmeno un set, in finale su Svetlana Kuznetsova.

I SEDICI SUNSHINE DOUBLE

Novak Djokovic 4 (2011, 2014, 2015, 2016)

Roger Federer 3 (2005, 2006, 2017)

Steffi Graf 2 (1994, 1996)

Jim Courier (1991)

Michael Chang (1992)

Pete Sampras (1994)

Marcelo Rios (1998)

Andre Agassi (2001)

Kim Clijsters (2005)

Vika Azarenka (2016)