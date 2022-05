Super Zeppieri a Roma va a 1000

Il talento non gli era mai mancato, così come la consapevolezza nei propri mezzi. Giulio Zeppieri oggi a Roma è l’uomo del destino. È il protagonista di una domenica incandescente al Foro Italico. Il mancino di Latina, diritto al plutonio e grinta da vendere, ha strappato il pass per quello che fino a questo momento è il main draw più importante della sua vita: quello degli Internazionali BNL d’Italia. Il suo primo 1000.

Dopo la vittoria all’esordio nel tabellone cadetto ai danni del numero 47 del mondo, Alex Molcan, ‘Zeppo’ si è ripetuto con un altro giocatore vero, quel Maxime Cressy che ha fatto tornare a tutti la voglia di ‘serve & volley’. Due giorni, due rimonte (oggi 4-6 6-4 7-6), a testimonianza del fatto che per buttare giù il ‘gemello diverso’ di Lorenzo Musetti ce ne vuole.

Stavolta non c’entra la musica ma è sempre questione di emozioni. C’era anche Lorenzo (insieme a Marco Cecchinato e a Flavio Cobolli), che per un problema alla coscia sinistra quest’anno il torneo non lo gioca, a godersi sugli spalti di un Campo Pietrangeli gremito all’inverosimile l’impresa di uno dei suoi più cari amici.

Lui che un “favore” glielo aveva già fatto ritirandosi e lasciandosi a Luca Nardi la wild card per il tabellone principale, liberando così per Giulio, l’ultimo lasciapassare per le ‘quali’

Questo Zeppieri ha dimostrato di avere una cosa che prima non aveva, ossia la capacità di saper sfruttare al meglio le occasioni. Avrà pensato al fratello Giorgio, promettente giovane pugile, quando ha sferrato i ganci che hanno mandato al tappeto nel tie-break decisivo anche l’estroso americano.

Dal 2010 e per oltre dieci anni, la sua guida sul terreno di gioco (e non solo) era stata Piero Melaranci. Ha cambiato, Giulio (che oggi si allena all’Enjoy Tennis Center di Roma con Giuseppe Fischetti), per ritrovarsi e provarsi a prendere tutto ciò che fino ad ora gli avevano pronosticato ma che gli era sempre mancato. Oggi ha vinto, ma come lui racconta da sempre “è una questione di step”. È stato numero 12 del mondo under 18, poi sono arrivati i primi successi ITF, quindi le soddisfazioni a livello Challenger e l’esordio, in Sardegna, a livello ATP. Come accade spesso è all’improvviso che si diventa uomini e che si fanno le scelte giuste al momento giusto, prendendosi tutta la responsabilità.

Ora lo aspetta un altro step, quello del tabellone dove vicino al suo nome ci sono quelli di Djokovic, Nadak &co. Un bel salto. Ad aiutarlo ci sarà di sicuro il grande calore del pubblico romano che oggi ha fatto la differenza sul ‘Pietrangeli’.