SuperTennis, ascolti da record a maggio: è il migliore di sempre

Il 2023 si conferma un anno da record per SuperTennis. Il canale della Federazione Italiana Tennis e Padel ha appena vissuto il maggio migliore della sua storia con un ascolto medio di 20.789 spettatori. Superato anche lo storico record in questo mese dell'anno, ovvero i 20.518 del 2014.

SuperTennis conferma anche la crescita costante che si registra da inizio anno per quanto riguarda la media di contatti su base mensile. Per la prima volta da inizio 2023, i contatti medi a maggio hanno infatti superato i 900 mila.

A maggio SuperTennis ha trasmesso in diretta gli incontri di singolare femminile e una differita al giorno di singolare maschile del Masters 1000 di Madrid e degli Internazionali BNL d'Italia, che si sono disputati su due settimane e con tabelloni a 96 giocatori.

Inoltre, sul canale e sui canali dedicati disponibili sulle smart tv più recenti grazie all'HbbTV, ha consentito agli appassionati di fruire, sempre in chiaro e gratis, dei Challenger 175 di Torino (Piemonte Open Intesa Sanpaolo) e Cagliari (Sardegna Open) e del WTA 125 di Firenze (Firenze Ladies Open).

Grazie a questi eventi, per il quarto mese di fila l'ascolto medio di SuperTennis ha superato quota 20 mila spettatori. In questo modo, se si considerano gli ascolti medi dei primi cinque mesi dell'anno, la partenza di 2023 è la migliore di sempre per il nostro canale. L'ascolto medio del periodo gennaio-maggio, infatti, è di 19.181 spettatori. Mai, nei primi cinque mesi di un anno, l'ascolto medio complessivo di questo periodo aveva superato i 19 mila spettatori.