SuperTennis raddoppia per gli Internazionali BNL d’Italia 2023: la programmazione speciale

Quello tra il canale della Fitp e il Foro Italico è un amore lungo 14 anni. Era il 2009 quando SuperTennis entrò per la prima volta agli Internzazionali Bnl d’Italia cambiando radicalmente il modo che i telespettatori avevano fino a quel momento di vivere un torneo di tennis da casa. Per la prima volta, nel 2009, il canale della Fitp entrò nei meandri del torneo proponendo, oltre alle partite e alle interviste dei protagonisti, un racconto nuovo fatto di servizi, storie, approfondimenti, dietro le quinte, colore.

Quest’anno, in occasione dell’80esimo anniversario del torneo, tutto questo raddoppia e si sublima: ogni giorno 14 ore di diretta e non più per una ma per ben due settimane! Una programmazione ricchissima, con l’esclusiva del torneo Wta e la finestra ogni sera alle 23.00 sul Masters 1000, con il match maschile del giorno da vivere in chiaro.

Si parte ogni mattina alle 10.30 con Tutto il Foro minuto per minuto, il nostro studio live dal cuore del villaggio. Elena Ramognino e i suoi ospiti introducono gli argomenti di giornata, passano in rassegna giornali e social e accompagnano i telespettatori al primo live delle 11.00.

Giorgio Spalluto raccoglie il testimone durante la giornata, guidando gli appassionati tra un incontro e l’altro per tutto il pomeriggio, accompagnato dai commenti di Giorgio Galimberti con l’aiuto di Simone Bertino, video analyst dell’Istituto Superiore di Formazione con la sua lavagna tattico tecnica per arricchire l’analisi degli incontri. All’interno dello studio ecco continui collegamenti con tutti i giornalisti e i talent presenti on site pronti a intervistare i campioni, a seguire i loro allenamenti, a raccontare i dietro le quinte del torneo.

Lucrezia Marziale conduce infine il salotto serale. Un talk con ospiti e opinionisti per commentare la giornata che volge al termine e introdurre il programma del giorno dopo.

Qualche ora di sonno e poi si ricomincia, con un’altra giornata all’insegna di SuperTennis!

SUPERTENNIX

Ormai per il secondo anno, al Foto non c’è solo SuperTennis ma anche SuperTennix! Chi non si accontenta di vedere una partita per volta, chi vuole seguire tutti i campi del Foro italico in contemporanea, chi vuole rivedere i match o le interviste on demand o rivivere i momenti salienti delle sfide attraverso gli highlights, può farlo infatti sulla piattaforma OTT della Fitp, gratis per tutti i tesserati. Basta iscriversi su supertennix.it, i primi 14 giorni sono in prova gratuita per tutti.

HBBTV

Durante la seconda settimana del torneo capitolino, si svolgono sia il Firenze Ladies Open sia il Piemonte Open Intesa San Paolo e SuperTennis coglie l’occasione per confermare la grande novità già introdotta la settimana del 1 maggio in occasione del Sardegna Open. Grazie alla tecnologia Hbbtv infatti Supertennis triplica i propri canali. Tutti gli appassionati possessori di smart tv infatti, potranno scegliere la propria programmazione direttamente dal canale 64 del digitale terrestre. Basterà infatti semplicemente spingere il tasto verde del telecomando. A quel punto si approderà su una landing page dalla quale si potrà scegliere quale torneo vedere, se il Wta 125 toscano o se l’Atp 175 torinese.