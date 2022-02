SuperTennis e SuperTennix, 5 tornei live: tutte le stelle giocano in diretta

Il grande tennis su SupelTennis non si ferma mai. Con tre tomei ATP e due WTA, è tutto pronto per un'altra incredibile settimana, tra Medio Oriente e continente americano. I riflettori sono ovviamente puntati sui Dubai Tennis Championships, torneo maschile di categoria 500. L'attesa è quasi tutta per Novak Djokovic. Il numero 1 del mondo farà dunque qui il suo esordio stagionale, dopo la clamorosa esclusione dall'Australian Open e la recente intervista alla BBC, in cui ha dichiarato di essere pronto a rinunciare al Roland Garros e Wimbledon, se come condizione per partecipare gli venisse imposta l'obbligo di vaccinarsi. A Dubai ritroveremno anche Jannik Sinner. Per il numero 2 d'Italia sarà questo il primo test sul campo, dopo la separazione dal suo coach e mentore Riccardo Piatti.

Questa la programmazione live di massima su SuperTennis di domenica 20 febbraio:

14:00 - LIVE ATP 250 Marsiglia Finale - Felix AUGER ALIASIME (CAN) vs Andrey RUBLEV (RUS)

15:45 - Supertennis Today

16:00 - LIVE WTA 1000 Doha 1° turno - Jessica PEGULA (USA) vs. Katerina SINIAKOVA (CZE)

17:15 - Supertennis Today

17:30 - LIVE WTA 1000 Doha 1° turno - Yulia PUTINSEVA (KAZ) vs Victoria AZARENKA (BLR)

19:00 - LIVE WTA 1000 Doha 1° turno - Liudmila SAMSONOVA (RUS) vs Alize CORNET (FRA)

21.30 - LIVE ATP 500 Rio de Janeiro Finale - Carlos ALCARAZ (ESP) vs Diego SCHWARTZMAN (ARG)

23:00 . differita ATP 250 DElray Beach Finale - Cameron NORRIE (GBR) vs Reilly OPELKA (USA)

A 1000 ALL'ORA

Il circuito fernmninile si ritrova invece a Doha, per il Qatar TotalEnergies Open, primo WTA 1000 della stagione e grande esclusiva di SuperTennis. Le migliori giocatrici del mondo sono pronte a darsi battaglia già da domenica 20 febbraio. Al via ci sono infatti tutte le Top 10, a eccezione solo di Ashleigh Barty. In rappresentanza dei colori azzurri, ecco Jasnine Paolini che, dopo essere entrata in top 50, si è già prefissata nuovi grandi traguardi.

MI SOMBRERO POR FAVOR

È stato votato dai tennisti come miglior torneo della categoria ATP 500 nel 2007, 2017 e 2019. Stiamo parlando dell'Abierto Mexicano Telcel. Ad Acapulco non mancherà il campione in carica Alexander Zverev. E siamo certi farà di tutto per poter indossare nuovamente il tipico cappello messicano. Ma non sarà facile. Dopo aver vinto il ventunesimo, e forse il più inatteso, storico titolo slam, è pronto a fare il suo rientro anche Rafael Nadal. Insieme a lui ci saranno, tra gli altri, Daniil Medvedev e il nostro Matteo Berrettini. Attenzione perché se il russo dovesse vincere il torneo, diventerebbe il nuovo numero 1 del mondo.

MESSICO E NUVOLE

In Messico fa tappa anche il circuito WTA. L'appuntamento è proprio lì dove si sono giocate le ultime WTA Finals: al Panamerican Tennis Center di Guadalajara. Giunto alla sua terza edizione, l'Abierto Akron Zapopan, torneo WTA di categoria 250, ha una entry list di assoluto livello. Spicca sicuramente il nome della campionessa dello US Open Emma Raducanu, prima giocatrice nella storia ad aver vinto un titolo major partendo dalle qualifirazioni. Dopo qualche delusione di troppo a inizio stagione, la stella del tennis britannico è pronta a scacciare le nuvole.

UN TOCCO DI ROSSO

Dopo tutto questo cemento, c'è proprio bisogno di un po' di terra rossa. E gli amanti della dura lotta sono presto accontentati. A Santiago, al Chile Dove Men+ Care Open, è una questione per specialisti del rosso. E chissà se il padrone di casa Cristian Garin riuscirà a difendere il titolo conquistato ne12021. Grandi stelle e astri nascemti. Superfici e condizioni diverse. E tra SuperTennis e SuperTennix non perderete nemmeno un 15. What else?