SuperTennis e SuperTennix: WTA Madrid e quali IBI22, il programma

Il WTA 1000 di Madrid entra nel vivo e gli Internazionali BNL d'Italia si fanno sempre più vicini. Come sempre, il cuore del tennis batte su SuperTennis. Si gioca in altura, sui campi in terra battuta della Caja Magica. Il WTA 1000 - in esclusiva su SuperTennis - entra nelle fasi clou. Intanto domenica primo maggio comincia anche il torneo maschile, con il match più bello di giornata che potrete vedere ogni sera in differita e in chiaro su SupenTennis alle 23. Da non perdere poi giovedì 5 maggio alle 18:45 "A TU PER TU", con l'intervista esclusiva a Brad Gilbert, ex numero 4 del mondo e storico coach di Andre Agassi, nonché tennis analyst per ESPN.

Questa la programmazione di massima su SuperTennis di martedì 3 maggio:

09:00 - ATP 1000 Madrid (replica) - Jannik SINNER (ITA) vs Tommy PAUL (USA)

12:00 - WTA 1000 Madrid (replica) - Victoria AZARENKA vs Amanda ANISIMOVA (USA)

13:15 - Casa Italia

13:30 - LIVE WTA 1000 Madrid - Daria KASATKINA vs Sara SORRIBES TORMO (ESP)

15:15 - Supertennis TG

15:30 - LIVE WTA 1000 Madrid - Jessica PEGULA (USA) vs Bianca ANDREESCU (CAN)

17:15 - Colpo da Campione - Il Serve and volley Cressy

17:30 - LIVE WTA 1000 Madrid - Jil TEICHMANN (SUI) vs Elena RYBAKINA (KAZ)

19:45 - Supertennis TG

20:00 - LIVE WTA 1000 Madrid - Emma RADUCANU (GBR) vs Anhelina KALININA (UKR)

L'ESSENZA DI MADRID

Il Mutua Madrid Open, sul versante fernminile, ha giä perso la sua campionessa in carica Aryna Sabalenka e allora la lotta per la corona di Spagna si fa ancora più agguerrita. Ma la strada verso la finale di sabato 7 maggio è ancora lunga e chissä quali altri sorprese ci regalerà la terra rossa spagnola. Gli appassionati non si perderanno nemmeno un'emozione sul nostro canale e sulla piattaforma digitale SuperTenniX.

IL CUORE DI ROMA

Sono davvero pochi i giorni che ci separano dall'appuntamento più amato dal pubblico italiano: gli Internazionali BNL d'Italia, al via domenica 8 maggio. Ma il grande spettacolo è già assicurato su SuperTenniX con la diretta delle prequalificazioni maschili e femminili, evento che anticipa le qualificazioni e che mette in palio due posti nel main draw maschile oltre a quattro wild card per le qualificazioni maschili e femminili.

Le qualificazioni femminili, poi, potrete seguirle live su SuperTennis sabato 7 e domenica 8 maggio. Il sogno di calcare la rossa terra del Foro Italica, così intrisa di storia e umanità, per qualcuno diverrà realtà. Il lungo e suggestiva swing sulla terra battuta europea continua a essere sinonimo di agonismo ed emozioni. Tutte da vivere su SuperTennis e SuperTenniX.