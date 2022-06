SuperTennis Today Speciale Trevisan: vivi la semifinale con noi

Un lungo avvicinamento per una semifinale che è già storia. Giovedì, su SuperTennis, gli appassionati potranno vivere con noi la semifinale del Roland Garros tra Martina Trevisan e Cori Gauff. Come accaduto anche in passato in altre grandi occasioni con gli azzurri in campo, ci sarà una programmazione speciale e un'edizione lunga nel nostro format SuperTennis Today. Si partirà un quarto d'ora prima dell'inizio della partita.

Supertennis Today Speciale Trevisan seguirà in diretta la prima semifinale Slam in carriera della toscana, che ha ricevuto sui social i complimenti della sua squadra del cuore, la Fiorentina. Condurrà Giorgio Spalluto, in studio insieme a Marco Meneschincheri e a Francesco Elia. Il racconto sarà arricchito anche con la presenza di opinionisti e i collegamenti con l'inviata di SuperTennis a Parigi Francesca Paoletti.

Già da oggi, però, ci si potrà avvicinare all'appuntamento con la storia. In palinsesto, oggi e domani, i migliori incontri che hanno scandito il suo trionfo a Rabat, il suo primo titolo WTA, e match indimenticabili come le sfide contro la rumena Mihaela Buzarnescu in Billie Jean Cup nel 2021 e contro Marie Bouzkova a Indian Wells, sempre nella scorsa stagione.

Questa la programmazione speciale, che potrebbe subire variazioni se Trevisan-Gauff fosse programmata dopo le 15.

SUPERTENNIS, "ASPETTANDO MARTINA": LA PROGRAMMAZIONE SPECIALE

1 GIUGNO:

ORE 17:00 - Supertennis Today Speciale RG

ORE 17:45 - Aspettando Martina - You vs Trevisan, Rabat 2022

ORE 18:45 - Aspettando Martina - Muguruza vs Trevisan, Rabat 2022

ORE 21:00 - Supertennis Today Speciale RG

ORE 21:45 - Aspettando Martina - Rus vs Trevisan, Rabat 2022

ORE 23:45 - Aspettando Martina - Bronzetti vs Trevisan, Rabat 2022

2 GIUGNO:

ORE 06:45 - Italians do it better, Martina Trevisan (dicembre 2020)

ORE 07:30 - Aspettando Martina - Liu vs Trevisan, Rabat 2022

ORE 09:00 - Aspettando Martina - Bouzkova vs Trevisan, Indian Wells 2021

ORE 11:45 - Aspettando Martina - Buzarnescu vs Trevisan, Billie Jean King Cup 2021

ORE 14:45 - Supertennis Today Speciale Martina Trevisan