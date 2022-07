SuperTennis, weekend a tutto Wimbledon: le sei finali in chiaro

Un weekend a tutto Wimbledon. Sei finali, le due di singolare maschile e femminile, le due di doppio maschile e femminile, e le due di singolare junior, tutte in chiaro sul nostro canale.

La due giorni per gli appassionati di tennis inizierà sabato 9 luglio con la finale di singolare femminile junior. Sarà l'occasione per scoprire il talento della testa di serie numero 1, Liv Hovde, la 22ma statunitense a giocarsi il titolo in questo torneo ai Championships, e dell'ungherese Luca Udvardy, fra le giocatrici under 18 più continue nel 2022.

Nel pomeriggio, SuperTennis trasmetterà in diretta la finale di doppio maschile. Il duo croato formato da Nikola Mektic e Mate Pavic sfidano gli australiani Matthew Ebden e Max Purcell. I croati cercano un bis che in doppio non è più riuscito a Wimbledon dal 2008-2009 (quando si affermarono per due anni di fila Daniel Nestor/Nenad Zimonjic). Ebden e Purcell sognano di diventare i primi campioni australiani in doppio maschile ai Championships dai tempi di Todd Woodbridge/Mark Woodforde nel 2000, e i primi di sempre in un qualunque tabellone di Wimbledon a trionfare dopo aver salvato match point in più di una partita nel torneo.

Il match è in programma sul Centrale al termine della finale femminile di singolare tra Ons Jabeur e Elena Rybakina, che inizierà quando in Italia saranno le 13. La tunisina è la prima africana in finale in uno Slam nell'era Open. La kazaka nata a Mosca, numero 3 del mondo, è la terza finalista a Wimbledon con la più bassa classifica dal 1984. Lo scontro fra due delle più grandi sorprese di questa edizione andrà in onda in differita, in chiaro su SuperTennis, alle 21.

Domenica lo scenario si ripeterà. Si parte con la finale di singolare maschile junior: da un lato il croato Mili Poljicak, testa di serie numero 3 arrivato nei quarti l'anno scorso, e il sorprendente statunitense Michael Zheng che negli Slam under 18 non era mai andato oltre il terzo turno.

Nel pomeriggio, ci sarà poi lo spettacolo delle due migliori coppie nel tabellone di doppio femminile che si sfideranno per il titolo. La numero 1 del mondo Elise Mertens e Zhang Shuai, al terzo torneo insieme, sfideranno le ceche Barbora Krejcikova e Katerina Siniakova che a Wimbledon hanno già trionfato nel 2018 dopo aver conquistato poche settimane prima anche il titolo al Roland Garros.

Alle 21 di domenica sera, il gran finale del weekend tutto all'insegna delle finali di Wimbledon su SuperTennis, con la differita della sfida per il titolo di singolare maschile Djokovic-Kyrgios. Il serbo, vincitore nelle ultime tre edizioni a Wimbledon, giocherà la 32ma finale Slam della sua carriera, un record nella storia del gioco, l'ottava a Wimbledon. Al diciassettesimo Wimbledon consecutivo, Djokovic è diventato il terzo finalista Over 35 nell'era Open dopo Roger Federer e Ken Rosewall. Kyrgios non era mai arrivato nemmeno in semifinale negli Slam, ma sa come battere Nole: l'ha infatti sconfitto in entrambi gli scontri diretti. Sarà il più grande spettacolo del weekend, da vivere in chiaro.