Svitolina, boicottaggio a Monterrey: 'Non affronterò Potapova'

"Non giocherò né a Monterrey né altrove contro giocatrici russe o bielorusse finché ATP, WTA e ITF non avranno preso le misure necessarie". Parola di Elina Svitolina, numero 1 d'Ucraina e numero 15 del mondo, che attraverso i social annuncia dunque di voler boicottare il primo turno del WTA messicano di questa settimana contro la russa Anastasia Potapova.

"Credo che la situazione attuale richieda una posizione chiara da parte delle organizzazioni che governano il tennis - ha scritto nella nota sul suo profilo Twitter -. Noi giocatori ucraini abbiamo chiesto ad ATP, WTA e ITF di seguire le raccomandazioni del CIO e di ammettere atleti russi o bielorussi come atleti neutrali, senza simboli nazionali, colori, inni o bandiere".

Svitolina ci tiene a precisare che non c'è nulla di personale contro le giocatrici russe e bielorusse. Anzi ha ringraziato chi, come la finalista del Roland Garros 2021 Anastasia Pavlyuchenkova ha preso posizione contro l'invasione militare voluta dal suo stesso governo. "Il loro supporto è essenziale - ha concluso l'ucraina, moglie di Gael Monfils -, ma credo che le nostre organizzazioni debbano prendere una posizione chiara".

In un tweet successivo, Svitolina ha mostrato il suo apprezzamento per l'annuncio di Sergiy Stakhovsky, ex tennista con un best ranking di numero 31 che si è ritirato da poco. Stakhovsky, capace di battere Roger Federer a Wimbledon, ha detto di volersi arruolare nei riservisti dell'esercito ucraino per combattere contro l'invasione della Russia. "Non ho esperienza militare ma ho esperienza con una pistola privatamente" ha detto a Sky News.