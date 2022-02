Svitolina: 'I miei montepremi per aiutare l'Ucraina'

Elina Svitolina, numero 15 del mondo nel ranking WTA e numero 1 d'Ucraina, ha annunciato che donerà i montepremi dei prossimi tornei per aiutare i soldati che stanno difendendo la sua nazione contro l'esercito russo.

Prima ucraina a entrare in Top 10, sposata con il francese Gael Monfils, Svitolina ha elogiato il coraggio e la forza del suo popolo in un messaggio diffuso sui suoi profili Twitter dai toni enfatici, quasi lirici, che abbiamo qui integralmente tradotto.

"Lettera alla mia Patria - scrive -, sono lontana da te, lontana dagli occhi dei miei cari, dal mio popolo, ma il mio cuore non è mai stato così pieno della vostra anima.

"E' difficile esprimere quanto siete speciali. Per me siete forti, belli, unici. Mi avete dato tutto, onoro ogni parte di voi: la vostra cultura, la vostra educazione, la vostra terra, il vostro mare, le vostre città, il vostro popolo. Il mio popolo.

— Elina Monfils (@ElinaSvitolina) February 27, 2022

"Ogni giorno temo per voi. Sono devastata, i miei occhi non smettono di piangere, il mio cuore non cessa di sanguinare. Ma sono così fiera di vedere il nostro popolo, le nostre madri, i nostri padri, i nostri fratelli, i nostri bambini, così forti e coraggiosi impegnati a combattere per difenderti. Sono eroi.

"Mi impegno perciò a donare il montepremi dei miei prossimi tornei per sostenere l'esercito, per i bisogni umanitari, per aiutarli a difendere la nostra nazione.

"Ucraina, tu ci unici, sei la nostra identità, sei il nostro passato e il nostro futuro. Noi siamo Ucraina.

"POSSA IL MONDO VEDERTI E AIUTARCI A UNIRE LE FORZE PER PROTEGGERTI.

"Siete sempre nei miei pensieri e nelle mie preghiere. Siete sempre con me. Io sono Ucraina. Noi siamo Ucraina.

Elina Svitolina, un'ucraina orgogliosa"