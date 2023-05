Svitolina torna in finale: a Strasburgo sfida Blinkova

Elina Svitolina ha impiegato solo sette tornei, a tutti livelli, dopo la pausa maternità per tornare in finale. L'ucraina giocherà la sua diciottesima in carriera nel circuito WTA, la prima dal torneo di Chicago 2021, a Strasburgo dove ha vinto trionfato nel 2020. Nel match per il titolo degli Internationaux de Strasbourg, Svitolina (oggi numero 508 WTA) incontrerà per la prima volta in carriera Anna Blinkova (numero 66 del mondo), che non ha mai affrontato. L'ex Top 5 punta al 17mo titolo WTA in carriera; la russa, in campo come atleta neutrale, al secondo dopo quello conquistato lo scorso autunno sul duro indoor di Cluj-Napoca.

In semifinale Svitolina ha superato in rimonta 46 75 63 la francese Clara Burel, che era avanti 4-1 nel secondo set. L'ucraina, la finalista con la più bassa classifica in finale nella storia del torneo, nei turni precedenti aveva eliminato Louisa Chirico, Erin Routliffe, Varvara Gracheva.

Con la rimonta su Burel ha avvicinato di un altro passo il suo sesto titolo sulla terra battuta nel circuito WTA dopo i due successi consecutivi agli Internazionali BNL d'Italia (2017, 2018), e le vittorie a Marrakech (2015), Istanbul (2017), Strasburgo (2020). Nel classico torneo francese che precede il Roland Garros, Svitolina potrebbe diventare la sesta wildcard ad alzare il trofeo dopo Angelique Kerber (2022), Samantha Stosur (2017 e 2015), Maria Sharapova (2010) e Stefanie Graf (1997).

Blinkova, eliminata al primo turno nella sua unica precedente partecipazione a Strasburgo nel 2021, è arrivata alla sua seconda finale in carriera battendo Amandine Hesse, Anna-lena Friedsam, Emma Navarro e Lauren Davis, sconfitta 62 62 in semifinale. Sul rosso, finora, era arrivata al massimo agli ottavi di finale.

Into her 2nd WTA final ??



Anna Blinkova defeats Davis 6-2, 6-2 and will await the winner of Svitolina/Burel to play for the title in Strasbourg.@WTA_Strasbourg pic.twitter.com/ZGDOrBa0bG

— wta (@WTA) May 26, 2023