Swiatek fa festa: 'La mia psicologa ha il giorno libero'

Domenica 10 ottobre 2020 Iga Swiatek trionfava al Roland Garros senza aver ceduto nemmeno un set in sette partite. Domenica 10 ottobre 2021 la polacca ha celebrato al meglio l'anniversario dominando 61 60 Veronika Kudermetova. Con questo successo ha raggiunto gli ottavi alla prima partecipazione a Indian Wells. In California ha avuto modo di incontrare Andy Murray e sta mostrando un tennis simile a quello sfoderato a Parigi un anno fa: nei primi due turni ha infatti perso appena cinque game.

"La mia tattica ha funzionato, volevo cambiare ritmo, essere in alcuni momenti più offensiva per farle sentire più pressione" ha detto la polacca, numero 4 del mondo (suo best ranking), eliminata prima degli ottavi di finale solo in due tornei nel 2021. Il suo piano di gioco, ha scherzato, è soprattutto un regalo per la sua psicologa. "Generalmente quando perdo è sempre un po' una tragedia. Diciamo che oggi ha la giornata libera" ha detto Swiatek, che ora attende Jelena Ostapenko, ex campionessa al Roland Garros come lei, o Yulia Putintseva.

Il livello di gioco e di sicurezza mostrato a Indian Wells è il risultato di una ritrovata tranquillità, ha spiegato. "Nella prima parte del 2021 - ha detto - sentivo molta pressione. Avevo vinto il Roland Garros, abbiamo giocato gli Slam, poi le Olimpiadi. Ma in questa seconda parte dell'anno, da giugno in poi, mi sento più libera. Sono convinta di aver raggiunto i miei obiettivi, anzi di essere andata anche meglio del previsto. Certo, ci sono ancora le WTA Finals a fine stagione, ma sono felice e posso giocare senza il peso delle aspettative. Posso sentirmi soltanto me stessa in campo, ed è grandioso".

Epic Eli ????@ElinaSvitolina improves to a perfect 3-0 lifetime against Cirstea, surviving in three thrilling sets!#BNPPO21 pic.twitter.com/4tdNdpawdL

Il match più atteso nella notta italiana è la sfida tra le due ex campionesse Slam Petra Kvitova e Victoria Azarenka, che si affrontano per la nona volta ma solo la seconda negli ultimi sei anni.

La bielorussa ha trionfato due volte a Indian Wells nel 2012 e nel 2016, la ceca invece ha raggiunto al massimo i quarti di finale (2013 e 2016). La loro rivalità si è accesa soprattutto nel 2011. Allora Kvitova vinse i tre confronti diretti in contesti di grande prestigio: la finale di Madrid e delle WTA Finals, la semifinale di Wimbledon.

Torna in campo anche Simona Halep, campionessa a Indian Wells nel 2015, che sfida Aliaksandra Sasnovich. La bielorussa, numero 100 del mondo, ha eliminato la vincitrice dello US Open Emma Raducanu e firmato così la seconda vittoria su una Top 50 nel 2021, ritiri a parte. Da parte sua, Halep non ha mai perso in stagione contro un'avversaria non compresa fra le prime 20 del mondo.

La finalista dello US Open Leylah Fernandez, dopo il successo all'esordio su Alize Cornet, si gioca un posto negli ottavi contro Anastasia Pavlyuchenkova. La russa arrivò in semifinale a Indian Wells dodici anni fa, quando la canadese era solo una bambina. Chi vince sfiderà la 28enne statunitense Shelby Rogers che quest'anno ha battuto la numero 1 Ashleigh Barty allo US Open e la canadese Bianca Andreescu a Chicago.