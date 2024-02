Swiatek non delude, Gauff invece sì: in semifinale va Kalinskaya

Alla fine solo Iga Swiatek ha rispettato il suo ruolo di favorita approdando in semifinale al “Duty Free Tennis Championships”, secondo WTA 1000 della stagione dotato di un montepremi complessivo di 3.211.715 dollari, che si sta avviando alle battute conclusive sul cemento di Dubai, negli Emirati Arabi Uniti. E ci ha messo meno di un’ora e mezza la favorita numero uno del tabellone, fresca vincitrice del terzo titolo di fila nel “1000” di Doha (18esimo trofeo in carriera): nei quarti la 22enne di Varsavia, regina del tennis mondiale, ha liquidato 63 62 la cinese Qinwen Zheng, n.7 del ranking e 6 del seeding, sconfitta per la sesta volta in altrettante sfide.

La 22enne di Varsavia non ha mai ceduto la battuta annullando tutte e tre le palle-break concesse: la prima nel terzo gioco del primo set (quando era già in vantaggio di un break), la seconda nel quarto gioco del secondo set e l’ultima nell’ottavo, quando stava servendo per chiudere l’incontro.

Per la polacca è la 14esima vittoria stagionale, a fronte di una sola sconfitta, rimediata al terzo turno dell’Australian Open dalla giovane ceca Noskova. Ed è da allora che la numero uno del mondo non perde un set (sette match di fila).

Ma è anche il 14esimo successo di fila contro una top-20, e solo quattro giocatrici ci sono riuscite nel nuovo Millennio: Venus Williams, Justine Henin, Serena Williams e la stessa Iga (addirittura 21 di fila tra Doha e le WTA Finals 2022).

Venerdì in semifinale Swiatek dovrà vedersela per la prima volta in carriera con la russa Anna Kalynskaya, n.40 WTA, passata attraverso le qualificazioni (al momento della chiusura dell’entry-list non aveva la classifica sufficiente per giocare direttamente il main draw).

Nei quarti, infatti, la 25enne moscovita ha eliminato a sorpresa per 26 64 62, dopo oltre due ore e un quarto di lotta, la statunitense Coco Gauff, n.3 del ranking e del seeding. La 19enne di Atlanta, Georgia, non aveva particolarmente impressionato nemmeno nei turni precedenti. Aveva ha rischiato di perdere un set all’esordio (direttamente al secondo turno) contro l’azzurra Elisabetta Cocciaretto: contro Karolina Pliskova, invece, lo aveva proprio perso.

Kalinskaya invece sta giocando bene dalle qualificazioni, dove ha battuto Masarova e Rakhimova: nel main draw ha invece messo in fila Hinter, Bucsa, Ostapenko (n.9) e ora Gauff (n.3) lasciando per strada un set soltanto.

