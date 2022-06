Swiatek: “Sull’erba faccio più fatica, ma posso migliorare”

L’erba non è la terra rossa e Iga Swiatek sa che sui prati di Wimbledon la sua imbattibilità è a rischio. Se n’è resa conto anche conto la lucky loser Lesley Pattinama Kerkhove, che le ha messo paura strappandole un set, ma alla fine la numero uno del mondo ha vinto e ha allungato a 37 la striscia di vittoria consecutive. Sui prati il suo tennis rende meno che altrove, ma Iga è fiduciosa di poter migliorare col tempo.



“Durante un incontro – ha detto la polacca in conferenza stampa – non penso alle vittorie precedenti e nemmeno alla mia striscia di successi, perché credo non abbia nulla da darmi per vincere una nuova sfida. Cerco invece di individuare quali aspetti del mio gioco siano da migliorare per conquistare la vittoria in quel determinato momento”.



“Nel corso della stagione mi sono costruita tanta fiducia, e sta continuando ad aumentare a ogni torneo. Giocare sull’erba per me è abbastanza difficile, non lo nascondo. Anche perché è all’occhio di tutti. Non riesco a giocare con la stessa efficienza come invece mi riesce sulle altre superfici. Si tratta di un torneo complicato, sto ancora cercando di capire come fare per giocare al meglio in queste condizioni”.



“Sull’erba, per me, è come se tutto cambiasse. Devo adattare il modo di muovermi. Uno degli aspetti che mi piacciono del mio tennis è la capacità di muovermi, di scivolare e di recuperare la posizione in fretta. Qui non lo posso fare perché non posso scivolare. Devo rallentare prima di colpire e questo rende tutto più difficile. Credo che per migliorare su questa superficie dovrei avere tempo di giocarci di più. Ogni anno la stagione sull’erba dura solamente quattro settimane, quindi non c’è il tempo necessario per imparare come si deve. Ma ho visto altre giocatrici migliorare molto nel tempo, quindi ho ancora speranza”.



“Ashleigh Barty si è congratulata con me un paio di volte, ed è stato molto piacevole. Non ci sentiamo tutti i giorni, ma sono certa che lei sia quel tipo di persona che, se mai un giorno avrò una necessità, sarà pronta ad aiutarmi. Nel corso della sua carriera ha vissuto tante esperienze diverse, e per me è di grande ispirazione. Come ho detto dall’inizio della stagione il suo stile di gioco mi ha sempre motivato a fare meglio, per provare ad avere la sua stessa varietà di soluzioni”.

PETRA KVITOVA

“Il match di oggi mi ha lasciato sensazioni contrastanti. È stata una grande partita fino al 5-1 del secondo set, poi di colpo mi sono sentita esausta. Una sensazione strada da descrivere. In un attimo è cambiato tutto, la mia avversaria ha preso fiducia e non ha più sbagliato. Ho fatto davvero fatica a chiudere la partita, credevo saremmo finite al terzo set. Il mio servizio mi ha dato una mano”.



“Ogni anno Wimbledon, per me, è una bella sfida. Riuscire a gestire la pressione e allo stesso tempo la felicità per essere qui non è semplice. Amo questo posto, e sono felice di essere ancora in corsa nel torneo. Sino a qui non è stato il mio Wimbledon migliore, ma nemmeno il peggiore. Spero di recuperare dalla fatica, altrimenti diventa molto difficile per me”.



“Con Paula Badosa (la sua prossima avversaria, ndr) mi ci sono allenata a Eastbourne, prima dell’inizio del torneo. È stato un buon allenamento, siamo entrambe giocatrici aggressive, che servono e rispondono bene, quindi mi aspetto un match che dipenderà molto da questi aspetti. Lei è una giocatrice che preferisce il cemento o la terra piuttosto che l’erba: spero che questo possa trasformarsi in un vantaggio per me”.

PAULA BADOSA

“Non saprei dire se sono sorpresa o meno dal mio rendimento sull’erba. Lo scorso anno qui ho giocato molto bene e vinto delle buone partite. Non è la mia superficie preferita, ma l’erba di Wimbledon, rispetto a quella degli altri tornei in preparazione, è un tantino diversa, mi piace. Sui questi campi non c’è mai stata una sola volta che non mi sia sentita bene. Sono molto felice di come è andata sino a qui e partire senza grandi aspettative mi dà una mano, perché sento meno la pressione. Ma sono molto concentrata sul mio tennis, con l’obiettivo di vincere ogni punto, ogni game e ogni partita. Vedremo come andrà”.



“Petra gioca molto bene sull’erba, e arriva dal successo della scorsa settimana. Mi sono allenata con lei sull’erba, quindi so cosa mi aspetta. Arriva con grande fiducia, ma credo di avere il tennis per riuscire a giocarmela contro di lei. Avrò le mie opportunità, e darò tutto per provare a sfruttarle. Sono pronta per combattere”.

STEFANOS TSITSIPAS

“Oggi mi sono sentito bene fin dall’inizio, molto di più rispetto al mio match di primo turno. Sono riuscito a trovare profondità fin dalla risposta, per mettere il mio avversario fuori posizione. Questo ha funzionato alla grande e mi ha offerto tante chance per rendermi pericoloso nei game di risposta. Sono felice anche di come ho gestito il mio servizio, cercando in continuazione di variare gli angoli ma senza esagerare, cercando di mantenere una certa solidità. Tutto questo mi ha aiutato molto”.



“Rispetto a me Nick (Kyrgios, suo prossimo avversario) ha giocato più incontri su questa superficie: l’erba gli piace e il suo tennis è ottimo per questi campi. Non vedo l’ora di affrontarlo. Lo rispetto molto per ciò che sta facendo in campo, anche se in passato fra di noi ci sono state alcune controversie. Sta giocando bene, quindi dovrò cercare di concentrarmi solo sul mio tennis, dall’inizio alla fine dell’incontro”.



“Non ho inserito nessuna nuova figura nel mio team, ma semplicemente, siccome Philippoussis era qua, mio padre gli ha chiesto se gli andava di trascorrere del tempo con noi. È un nostro amico, col quale in passato è capitato di collaborare. Parliamo anche la stessa lingua, questo ci aiuta. L’abbiamo invitato a stare con noi, a seguire i miei allenamenti e a darmi qualche consiglio. Sono sempre aperto ad ascoltare ciò che giocatori del suo calibro abbiano da dirmi. È molto positivo che questa idea sia partita direttamente da mio padre, senza che io facessi nulla. Sono felice di avere Mark con noi: ha giocato centinaia di match importanti, e conosce gli aspetti psicologici di questo sport meglio di mio padre, che invece non ha mai giocato nel circuito”.