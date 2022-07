Swiatek al tappeto dopo 37 vittorie: Cornet le rompe la striscia

Clamoroso al Centre Court: la n.1 del mondo Iga Swiatek che non perdeva da 37 partite e aveva conquistato nell’ordine i titoli Wta di Doha, Indian Wells, Miami, Stoccarda, Roma e Parigi è finita al tappeto (erboso) contro la veterana francese Alize Cornet, 32 anni, n.37 del mondo.

L’esperta giocatrice di Nizza sta vivendo un’ottima stagione, cominciata con i quarti di finale raggiunti agli Open d’Australia, i suoi primi quarti di finale Slam della carriera. Rientrata tra le prime 50 del mondo, è arrivata a Wimbledon direttamente dalla semifinale raggiunta sull’erba tedesca di Bad Homburg (battuta dalla connazionale Caroline Garcia).

La sua presenza ai Championships rappresenta un record: si tratta del suo 62esimo Slam consecutivo, con il quale eguaglia il primato della giapponese Ai Sugiyama, realizzato tra il 1994 e il 2009.

Alize ha giocato il suo primo major in Australia nel 2007. 15 anni dopo la troviamo negli ottavi a Wimbledon, risultato da lei già raggiunto nel 2014. Il 6-4 6-2 con cui ha fermato la corsa di Iga Swiatek (un ora e 33 minuti di partita) la proietta a un faccia a faccia con l’australiana Ajla Tomljanovic, vincitrice oggi sulla ceca Krejcikova. Un’avversaria tosta ma non impossibile per una Cornet che vanta un best ranking di n.11 del mondo, posizione raggiunta nel 2009.