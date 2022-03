Tapia/Sanyo da favola: show e vittoria a Reus

È andata decisamente meglio rispetto al Miami Open, ma il primo titolo 2022 di Juan Lebron e Ale Galan, coppia numero uno del padel internazionale, deve attendere ancora. Merito di una prestazione stellare nella finale dell’Open di Reus da parte di Agustin Tapia e Sanyo Gutierrez, capaci una volta di più di incantare con l’esplosività del primo e la tattica del secondo, che miscelate creano un cocktail davvero sfizioso. Alla coppia leader del circuito è rimasto indigesto, producendo un doppio 6-2 senza particolare storia, che ha fatto innervosire Lebron e ha consegnato ai due argentini il secondo titolo insieme dopo quello vinto nel 2021 in Svezia.



E pensare che Tapia e Sanyo la finale erano stati letteralmente a un passo dal non giocarla, quando nel secondo set della semifinale si sono trovati costretti a cancellare tre match point consecutivi (sul 3-6 del tie-break) a Miguel Yanguas e Coki Nieto. Pareva finita, invece Tapia è salito in cattedra, con cinque punti di fila si sono guadagnati il terzo set e hanno cambiato volto a partita e torneo, fino a dominare il terzo set (4-6 7-6 6-0 lo score) e quindi i due della finale.

Oltre a Galan e Lebron, che in semifinale avevano mostrato gli artigli contro i sempre presenti Chingotto/Tello, gli altri grandi delusi dell’appuntamento WPT della Costa Daurada sono Fernando Belasteguin e Arturo Coello, protagonisti del primo titolo di stagione a Miami. La leggenda argentina e il giovane spagnolo hanno sofferto già al round d’esordio contro Barahona/Esbri e hanno salutato il torneo al secondo, battuti per 7-6 2-6 6-1 da Yanguas e Nieto.



Come era successo in Florida a Campagnolo/Garrido, stavolta sono stati i due spagnoli a farsi strada a suon di teste di serie eliminate, visto che dopo il successo su Bela/Coello hanno fatto fuori anche Navarro/Di Nenno, di nuovo bocciati ai quarti di finale. Un risultato che sorprende se si considera la loro incredibile continuità del finale di 2021, quando raggiunsero una lunga serie di finali consecutive, ma non deve spaventare. Anche lo scorso anno lo spagnolo e l’argentino avevano faticato a ingranare, salvo poi diventare la coppia più pericolosa da metà stagione in avanti.

A livello femminile, invece, anche il torneo di Reus è finito con baci e abbracci fra Alejandra Salazar e Gemma Triay, che avevano già dominato a Miami e si sono confermate le più forti anche al primo appuntamento spagnolo dell’anno nuovo. Come in Florida si sono trovate di fronte all’ultimo atto le numero due Ariana Sanchez (che giocava in casa) e Paula Josemaria, e come all’Island Gardens hanno vinto loro.



L’unica differenza è che il doppio 6-2 di due settimane fa si è trasformato in un più onesto 6-3 6-7 6-1, ma ad alzare il trofeo del primo posto è toccato ancora una volta alle allieve di Rodri Ovide, che festeggiano la doppia cifra di titoli insieme dopo gli otto del 2021, e allungano in classifica sulle dirette concorrenti.

È ancora (molto) presto per tirare le somme, ma se a livello maschile il circuito è più aperto che mai, fra le donne la superiorità di Gemma y Ale pare ancora più marcata rispetto allo scorso anno.

A Reus è arrivata anche la prima vittoria stagionale di un’italiana nel Cuadro Final: a conquistarla la laziale Carolina Orsi, in coppia con la catalana Sandra Bellver. A Miami le due erano uscite subito di scena, mentre in Costa Daurada hanno superato il primo turno a spese della coppia Fassio/Rico, e poi hanno disputato un buon match contro le numero due del mondo Sanchez/Josemaria, a segno con un doppio 6-2 al termine di un match godibile, ben interpretato dalla miglior italiana nel ranking WPT.



Non è riuscita, invece, la seconda qualificazione consecutiva per il tabellone finale a Roberta Vinci e Giulia Sussarello: le due azzurre hanno vinto le prime tre sfide delle qualificazioni ma fallito la quarta (e ultima), arrendendosi per 2-6 6-2 6-2 a Garcia/Pascual.

Fuori al turno decisivo della Previa anche Chiara Pappacena e Giorgia Marchetti, battute da Fernandez/Soriano. Il prossimo appuntamento del World Padel Tour è in programma a Vigo, dal 21 al 27 marzo.