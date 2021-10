Tenerife: Giorgi è la 4ª testa di serie, in gara anche Stefanini

Sono due le azzurre al via nel tabellone principale del “Tenerife Ladies Open”, nuovo torneo WTA 250 (montepremi 235.238 dollari) organizzato da MEF/Tennis Events di scena sul cemento dell’Abama Tennis Academy di Tenerife (Isole Canarie), in Spagna.

Lucrezia Stefanini, n.191 del ranking, in gara grazie ad una wild card, debutterà contro l’egiziana Mayar Sherif, n.72 WTA: tra la 23enne toscana di Carmignano e la 25enne del Cairo non ci sono precedenti.

Camila Giorgi, n.38 WTA e quarta testa di serie, è stata invece sorteggiata al primo turno contro una giocatrice proveniente dalle qualificazioni.

A guidare il seeding è l’ucraina Elina Svitolina: la 27enne di Odessa, n.7 WTA, precede la slovena Tamara Zidansek, n.33 WTA, quest’anno semifinalista al Roland Garros, la spagnola Sara Sorribes Tormo, n.35 WTa, e l’azzurra Camila Giorgi, n.38 WTA.

Per quanto riguarda le sfide di primo turno del main draw Svitolina affronterà all'esordio la colombiana Maria Camila Osorio Serrano (n.71 WTA), protagonista sin qui di una splendida stagione culminata nel trionfo nel WTA International di Bogotà. Tanta l’attesa per la grande favorita del torneo, che da numero 7 del mondo proverà a conquistare il titolo sull’isola in cui in passato si è più volte allenata durante l’off-season. Dalla stessa parte del tabellone un’altra delle stelle della manifestazione, l’azzurra Camila Giorgi, dominante ad agosto a Montreal. La seconda favorita del seeding, la slovena Zidansek, se la vedrà con la svedese Rebecca Peterson (n.76 WTA), mentre la spagnola Sorribes Tormo si troverà di fronte la russa Gracheva (n.84 WTA). Wild card per le altre due giocatrici di casa: Nuria Parrizas Diaz (n.70 WTA) debutterà contro la statunitense Ann Li (n.69 WTA) mentre Rebeka Masarova (n.174 WTA, iberica nata a Basilea) troverà dall'altra parte della rete la cinese Saisai Zheng (n.89 WTA).

SuperTennis, la tv della Fit, segue in diretta e in esclusiva il nuovo WTA 250 di Tenerife. Questa la programmazione:

lunedì 18 ottobre - differita alle ore 22.30

martedì 19 ottobre - differita alle ore 22.00

mercoledì 20 ottobre - differita alle ore 22.30

giovedì 21 ottobre - differita alle ore 22.00

venerdì 22 ottobre - differita alle ore 22.00

sabato 23 ottobre - differita alle ore 19.30 (semifinale1)

domenica 24 ottobre - differita alle ore 00.05 (semifinale2); differita alle ore 19.45 (finale)

RISULTATI

“Tenerife Ladies Open”

WTA 250

Tenerife (Isole Canarie), Spagna

18 - 24 ottobre, 2021

$235.238 - cemento

SINGOLARE

Primo turno

(wc) Lucrezia Stefanini (ITA) c. Mayar Sherif (EGY)

(4) Camila Giorgi (ITA) c. (q)

QUALIFICAZIONI

Primo turno

(7) Kirsten Flipkens (BEL) b. (wc) Cristiana Ferrando (ITA) 46 75 63

