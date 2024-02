Tenerife III: Gigante e Brancaccio agli ottavi

Matteo Gigante, testa di serie numero 6 e numero 156 del mondo, si è qualificato per gli ottavi di finale del terzo challenger spagnolo di Tenerife (74.925 € di montepremi sul cemento) superando per 61 63 l'austriaco Dennis Novak (127). Avanti anche Raul Brancaccio (325) che ha superato in rimonta per 16 62 63 l'ungherese Zsombor Piros (107), testa di serie numero 1.

Eliminati incece Franco Agamenone (200), superato per 76 63 dal kazako Mikhail Kukushkin (165) Alessandro Giannessi (232), costretto al ritiro contro lo spagnolo Carlos Lopez Montagud (430) quando ormai era sotto 63 10 e Stefano Travaglia (188), battuto per 63 62 dall'austriaco Lukas Neumayer (227).

Agli ottavi Riccardo Brancaccio (252) attende lo spagnolo Daniel Merida (401), Matteo Gigante invece giocherà contro lo statunitense Mitchell Krueger (293).

