Tennis: A Cincinnati Cocciaretto nel main draw, 4 azzurre in quali

In lotta per un posto nel main draw Trevisan, Paolini, Giorgi e Bronzetti.ROMA (ITALPRESS) - Elisabetta Cocciaretto è l'unica azzurra ammessa di diritto nel tabellone principale del "Western & Southern Open", settimo torneo Wta 1000 della stagione, dotato di un montepremi pari a 2.788.468 dollari, in scena sui campi in cemento di Mason, un sobborgo di Cincinnati, in Ohio (combined con un Atp Masters 1000).

La 22enne di Ancona, numero 30 del mondo, debutta contro la statunitense Sloane Stephens, 38 del ranking internazionale. In gara nelle qualificazioni, invece, quattro giocatrici azzurre. La toscana Martina Trevisan deve vedersela con la cinese di Taipei Su-Wei Hsieh. Esame di spagnolo per Jasmine Paolini: la 27ene di Castelnuovo di Garfagnana trova dall'altra parte della rete Rebeka Masarova. La marchigiana Camila Giorgi fa il suo esordio contro la canadese Rebecca Marino. Infine, la romagnola Lucia Bronzetti debutta contro la francese Diane Parry. - foto LivePhotoSport - (ITALPRESS). pdm/com 12-Ago-23 12:54 .