Tennis: Ashleigh Barty scriverà libri per bambini

L'ex numero 1 lancia "Little Ash". "Qualcosa che ho sempre voluto fare" MELBOURNE (AUSTRALIA) (ITALPRESS) - A poco più di due settimane dall'addio a sorpresa al tennis, l'ormai ex numero 1 al mondo, Ashleigh Barty, inizia una nuova vita professionale: l'australiana scriverà infatti una serie di libri destinati ai bambini, una collana che si chiamerà "Little Ash" e che sarà pubblicata a partire da luglio. "E' qualcosa che ho sempre voluto fare - ha dichiarato la 25enne Barty, vincitrice in carriera di tre Slam -. A ispirarmi mia nipote, ha cinque anni e l'età giusta per leggere libri e capire le storie. Adoro il fatto che mi dica ciò che pensa, poterle leggere le mie storie sarà formidabile". Nessun rimpianto, insomma, per aver appeso la racchetta al chiodo. "Sono così felice...ho capito di aver preso la decisione giusta. Ho trascorso tanto tempo con la mia famiglia". (ITALPRESS). fsc/red 10-Apr-22 11:29